Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı, Ramazan boyunca Kestane Kampı'ndan canlı yayında! /27 Şubat 2025 11:10

İftar Zamanı, Ramazan boyunca Kestane Kampı'ndan canlı yayında!

Ekranların Ramazan klasiği haline gelen İftar Zamanı bu yıl ilk kez, Kestane Kampı'ndan yayınlanacak. Canlı olarak ekranlara gelecek programda izleyicileri birçok sürpriz bekliyor.

İftar Zamanı, Ramazan boyunca Kestane Kampı'ndan canlı yayında!

İftar Zamanı, bu Ramazan'da da sürprizlerle geliyor.

İftar Zamanı bu sene, yıllardır feyz ve bereket kaynağı olarak vezifesini ifa eden Kestane Kampı'ndan yayınlanacak.  Hocaefendi'nin mekanından, hergün birbirinden değerli konukların canlı katılımı, dünyanın dörtbir köşesine yapılacak özel bağlantılar ve ramazan aktiviteleri ekranlara taşınacak. 

Kemal Gülen'in sunumu, Reha Yeprem, Metin Haboğlu ve daha bir çok değerli ismin katkılarıyla hazırlanacak olan, dolu dolu proram birçok platformdan canlı olarak izlenebilecek. 

İFTAR ZAMANI her gün:

Avrupa saatiyle 16:30’da Hizmetten YouTube kanalında yayında olacak. Yayın ayrıca MC TV ve Raindrop TV’den de izleyenebilir. 

1 Mart Cumartesi günü ilk bölümün yayınlanacağı programın yayınlanma saatleri ise şöyle. 

-İSTANBUL : 18:30
-BERLİN : 16:30
-NEW YORK : 10:30
-SİDNEY: 02:30 (02 Mart)
-TOKYO: 00:30 (02 Mart)
-JOHANNESBURG: 17:30
-RIO DE JENERIO: 12:30
-OTTOWA: 10:30
-LONDRA: 15:30
-KAHİRE: 17:30

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