Samanyolu Haber /Gündem / İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı /19 Şubat 2021 11:49

İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı

CNNTürk'te konuşan eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, PKK'nın Avrupa'da unsurları olduğunu söyleyerek, "Avrupa'daki unsurlarına bir şey yapmamız gerekiyor. Yani daha evvelden Paris'te yapıldı ama, evet..." dedi.

İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, 9 Ocak 2013 günü Fransa’nın başkenti Paris’te infaz edilen PKK'nın kurucu kadrosu içindeki Kürt kadınlar Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’le ilgili bir açıklamada bulundu.

CNNTürk’te Ahmet Hakan Coşkun’un sunduğu Tarafsız Bölge programında Pekin, PKK’nın Avrupa’da unsurları olduğunu söyleyerek, “Avrupa’da bunların unsurları var. Avrupa’daki unsurlarına bir şey yapmamız gerekiyor. Yani daha evvelden Paris’te yapıldı ama, evet…” ifadelerini kullandı.

“DAHA EVVEL PARİS’TE YAPILDI”

Ahmet Hakan’ın, “Peki İsmail Hakkı bey, PKK’nın dört müdür beyin takımı yani, Murat Karayılan…” derken sözünü kesen Pekin, “Daha fazla” diyerek şunları söyledi: “Yürütme Konseyi var, Yürütme Konseyinin başında şu anda şey var, Murat Karayılan var herhalde. Onun altında da şeyler var ekipler var, konsey üyelerinin altında ekipler var. Mesela, onlar Kandil’den çok fazla dışarı çıkmıyor. Avrupa’da bunların unsurları var. Avrupa’daki unsurlarına bir şey yapmamız gerekiyor. Yani daha evvelden Paris’te yapıldı ama, evet…”

AKP yönetimi PKK ile çözüm süreci yürüttüğü dönemde gerçekleşen bu suikastler sonrası olayı üstlenmemiş, tetikçi olduğu ortaya çıkan kişinin MİT ile bağlantısı iddialarını reddetmişti.

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