Samanyolu Haber /Gündem / 'İade' isteyen Erdoğan'a bir olumsuz cevap da Finlandiya'dan /01 Temmuz 2022 15:37

'İade' isteyen Erdoğan'a bir olumsuz cevap da Finlandiya'dan

Hafta içinde Madrid'de NATO Liderler Zirvesi'nde bir anlaşma yaparak Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerine yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "73 teröristi iade edin" çağrısına Finlandiya'dan yanıt geldi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte NATO’ya üye olmak için sıraya giren Finlandiya ve İsveç’in üyeliği NATO içerisinde kriz yaratmıştı. Türkiye bazı gerekçeler öne sürerek iki ülkenin üyeliğine itiraz ederken bu hafta Madrid’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Önceki gün üç ülke arasında imzalar atılırken, böylelikle Türkiye iki ülkenin üyeliğine de yeşil ışık yakmış oldu. Fakat dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İsveç, 73 teröristin iadesi için söz verdi” açıklaması uluslararası camiada gündem oldu.

Erdoğan’ın açıklaması NATO içinde belirsizliğe sebep olurken Finlandiya’dan dikkat çekici bir yanıt geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, “Türkiye ile üzerinde mutabık kaldığımız her şey imzalı belgede yazıyor. Türkiye ile Madrid’de bireyler ya da insanların listesi üzerinde görüşme gerçekleşmedi” dedi.


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