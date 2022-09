“Ian Florida tarihinin en ölümcül kasırgası”

VOA'nıngöre, Biden, durum uygun olduğunda Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida eyaletini ziyaret edeceğini de söyledi.Başkan Biden federal hükümetin Florida sakinlerinin fırtınadan sonra ihtiyaçlarının giderilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağına söz verdi ve enerji şirketlerini fahiş fiyat uygulamamaları konusunda uyardı.ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas da, Florida’dan Ian Kasırgası nedeniyle can kaybı haberleri almaya başladıklarını söyledi.1928'deki bir kasırga, çoğu Florida'da olmak üzere binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.Afet ilan ederek bölgenin federal kaynaklardan faydalanmasının önünü açan Başkan Joe Biden, Florida Valisi Ron DeSantis'le görüşerek yönetimin eyaletle yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğini söyledi.Biden siyasi rakibi olan Vali Ron DeSantis ile 4-5 kez görüştüğünü ve federal hükümetin fırtınaya hızlı müdahelesi için kendisine teşekkür ettiğini kaydetti.DeSantis, Biden'ın politikalarını COVID-19 salgını ve göç başta olmak üzere birçok alanda sert bir şekilde eleştiriyor.Joe Biden, "Bu, siyasi anlaşmazlıklarımızla ilgili bir şey değil. Bu, insanların hayatlarını, evlerini ve işyerlerini kurtarmakla ilgili" diye konuştu."Birçok aile acı çekiyor" diyen Biden, "Tüm ülkemiz onlarla birlikte acı çekiyor" diye ekledi.Florida'nın Meksika Körfezi kıyısında arama kurtarma ekipleri ve bölge sakinleri Ian kasırgasının ardından kaybolanları arıyor. Kasırga bölgeyi sert rüzgarlarla, şiddetli yağmurlarla, yükselen dalgalarla vurdu, geniş çaplı elektrik kesintilerine neden oldu.Biden, Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi (FEMA) Başkanı Deanne Criswell'in Cuma günü bölgeye gideceği haberini verdi.Criswell, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Ian kasırgasının neden olduğu zararın felaket olduğunu ve FEMA'nın uzun vadede binlerce kişinin yerlerinden olmasına hazırlandığını bildirdi.FEMA başkanı henüz zararın boyutunun tespit edilemediğini ancak felaket boyutunda olduğunun sanıldığını belirtti. Criswell ayrıca kasırganın nüfusun yoğun olduğu merkezleri ve mobil evlerde yaşayan ailelerin olduğu bölgeleri de vurması nedeniyle FEMA'nın uzun vadede binlerce kişinin yerlerinden olacağı öngörüsüyle hazırlıklarını yaptığını söyledi.Son yıllarda ABD ana karasını vuran en güçlü fırtınalardan biri olan Ian, Atlas Okyanusu kıyısına varmadan önce bölgeyi sular altında bıraktı. Yerel elektrik şirketleri 2 milyon 500 binden fazla ev ve işyerinde elektriklerin kesik olduğunu bildirdi.Florida Valisi DeSantis, 900 binden fazla kişinin yaşadığı Lee ve Charlotte ilçelerinin elektrik şebekesinden tamamen koptuklarını kaydetti.Floridalı elektrik şirketi Power & Light Co, 13 bin personelini hat kesintilerini tamir etmek için göreve çağırdı.