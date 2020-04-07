İBAN yetmedi! “Tekâlif-i Milliye” hatırlatması yaptı





Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açıklamasında koronavirüs salgınına karşı ulusal dayanışmaya vurgu yaparken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde Meclis’te yasalaştırdığı “Tekâlif-i Milliye” emirlerini hatırlattı.





“TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİNİ HATIRLATMAK İSTİYORUM…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın ve ticaret erbabının elindeki silah, cephane, gıda, giyim, makine, binek hayvanı ve taşıt gibi imkânların tamamı veya bir bölümüne el konmasını öngören düzenlemeye değinirken, “Türk milleti İstiklal Harbi’nde yayınlanan Tekâlif-i Milliye emirleriyle varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millettir. Tekâlif-i Milliye emirlerini hatırlatmak istiyorum… Görüldüğü gibi ülkemiz bir tehdit ile karşılaştığında devlet ve millet el ele vererek tüm imkânları seferber etmektedir. Bugün de yaptığımız budur” sözleri dikkat çekti.









Türkiye genelinde maske satışını yasakladıklarını ifade eden Erdoğan, maskelerin vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandığını ifade etti. Erdoğan, ayrıca “Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın alanına ve Sancaktepe’deki havaalanının olduğu kısma salgın hastanesi yapıyoruz ki 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz” açıklaması yaptı.





Erdoğan’ın “Tekâlif-i Milliye” emirleri ile ilgili açıklaması şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumları ve imkânlarıyla 83 milyon vatandaşının tamamının yanındadır. Milletimizin her bir ferdine sergilediği birlik, beraberlik, dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti İstiklal Harbi’nde yayınlanan Tekâlif-i Milliye emirleriyle varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millettir. Tekâlif-i Milliye emirlerini hatırlatmak istiyorum:





Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.









Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.





Her aile bir askeri giydirecek.





Yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde 40’ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.





Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının yüzde 40’ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.





Her türlü makineli aracın yüzde 40’ına el konacak.





Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının yüzde 20’sine el konacak.





Sahipsiz bütün mallara el konacak.





Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.





Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km’lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.