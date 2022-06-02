İBB, 17 Aralık’ın tapelerine düşen Etiler Polis Okulu arsasını Erdoğan’a yakın müteahhide sattı

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında adı geçen İstanbul’un Etiler semtindeki polis okulu arazisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 6 Aralık 2021’de Yapı&Yapı şirketine 208 milyon euroya satıldığı ortaya çıktı.





Atatürk Havalimanı’nın yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılması işini de alan Yapı&Yapı şirketinin arazinin bedelini Vakıflar Bankası’ndan kullandığı krediyle ödediği belirlendi.





İSTANBUL’UN EN DEĞERLİ ARAZİLERİNDEN

2012’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 32 bin metrekarelik arazide alışveriş merkezi ve rezidans yapılmasına imkan sağlayan imar planı hazırlamıştı. Bu kapsamda arazi 430 milyon lira karşılığında İBB’ye devredilmişti. TMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası da imar planına karşı 6 Mayıs 2013’te dava açmıştı.









17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması tapelerine göre arazi Suudi işadamı Yasin el Kadı’yla Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu Bosphorus şirketine ihalesiz verilmişti.





ARAZİ YASİN EL KADI’YA İHALESİZ VERİLDİ

Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre kamuoyu söz konusu araziyle ilgili olup bitenden 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarındaki telefon konuşmalarıyla haberdar olmuştu. Tapelere göre arazi Suudi Arabistanlı işadamı Yasin el Kadı’yla Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu Bosphorus şirketine ihalesiz verilmişti. Araziye yapılacak yatırımı bizzat o dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan takip ediyordu. Erdoğan, arazinin Bosphorus’a satışında dönemin İBB başkanı Kadir Topbaş’a da emir vermişti.





ERDOĞAN ARAZİNİN DEVRİNİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Tapelere göre Erdoğan dönemin başbakanlık müsteşarı Efkan Ala’ya da görev vermişti. Şirket yöneticilerinden Şenol Kazancı, Bilal Erdoğan’a “Ben Efkan Ala’yla konuşayım mı” diye üsteleyince, Erdoğan Kazancı’ya, “Gerek yok, konuştuk konuştuk” demişti. Görüşmelerde emniyet arazisinin önce Hazine’ye sonra KİPTAŞ’a devredilmesi, ardından da Bosphorus’a verilmesi planlanıyordu.





ARAZİ KİPTAŞ’A SATILDI

İki odanın açtığı dava kapsamında alınan iki bilirkişi raporunda arazinin imar planının şehircilik ilkelerine ve hukuka aykırı olduğu tespit edildi. Bu sırada arazi 2 milyar 660 milyon TL karşılığında İBB’nin iştiraki KİPTAŞ’a satıldı. KİPTAŞ da projenin yükleniciliği için bir ihale düzenledi. İhaleyi Yapı&Yapı şirketiyle ASTAŞ Gayrimenkul şirketi kazandı.





BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İMAR PLANINI İPTAL ETTİ

İmar planının iptali istemiyle açılan davaya bakan İstanbul 7’nci İdare Mahkemesi, 30 Ekim 2018’de davayı davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lehine reddetti. Karara itiraz edilince dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf başvurusunu değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4’üncü İdari Dava Dairesi, 20 Eylül 2019’da imar planını iptal etti.





ARAZİ REZİDANS VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ OLACAK

Halk TV’den İsmail Saymaz, 20 Aralık 2021 tarihli haberinde İBB’nin Kasım 2021’de 2 milyar 80 milyon TL karşılığında hisselerini devrederek projeden çekildiğini öne sürmüş, ancak tapu kayıtları gerçeğin böyle olmadığını gösteriyor. İnşaatın önündeki bilgilendirme levhasına göre yapı ruhsatı 1 Kasım 2018’de verildi. Tapu kayıtlarına göre 7 Kasım 2018’de de kat irtifakı kuruldu. Buna göre araziye inşa edilen yapı üç ayrı blokta toplam 516 bağımsız bölümden oluşan bir rezidans ve alışveriş merkezi olacak.





İNŞAAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Tapu kayıtlarına göre, İBB 6 Aralık 2021’de söz konusu araziyi 208 milyon euroya Yapı&Yapı şirketine sattı. Yapı&Yapı şirketi 208 milyon euroyu Vakıflar Bankası’ndan kullandığı krediyle ödedi. Etiler Polis Okulu arazisinin o günden bu yana hâlâ herhangi bir imar planı bulunmuyor, ancak buna rağmen yaklaşık iki hafta önce arazide inşaat çalışmaları yeniden başladı. İş makineleri ve hafriyat taşıyan kamyonların çalıştığı araziye temel atıldığı görüldü.