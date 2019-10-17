Samanyolu Haber /Gündem / İBB 3 lüks araç 19 arsa ve 28 dükkanı müzayedeye çıkarıyor /17 Ekim 2019 10:59

İBB 3 lüks araç 19 arsa ve 28 dükkanı müzayedeye çıkarıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açık müzayede; gayrimenkuller ve 3 lüks makam aracı satışta. Satıştan 11 milyon lira gelir bekleniyor. Gelirin belediye projelerinde kullanılacağı belirtiliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, 28 dükkân, 19 arsa ve ihtiyaç fazlası 3 lüks aracı açık müzayede yöntemi ile satışa çıkaracak. Kurt, lüks araçların ise şirkete mali açıdan yük getirdiğini kaydederek “Hem tasarruf, hem de kaynak üretmek amacıyla piyasaya arz ediyoruz” diye konuştu.

ESKİDEN İBB YÖNETİCİLERİNİN MAKAM ARACIYDILAR

KİPTAŞ’ın mülkiyetinde bulunan bu 3 lüks aracın daha önce İBB yöneticileri tarafından makam aracı olarak kullanıldığı öğrenildi.

11 MİLYON TL BEKLENİYOR

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, 24 Ekim’de gerçekleşecek müzayededen toplam 11 milyon lira gelir beklediklerini belirten Kurt bu geliri daha sonra yapacakları kentsel dönüşüm sosyal konut projelerinde kullanacaklarını açıkladı.
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