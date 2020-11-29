İBB açıkladı: Dün bulaşıcı hastalıktan kaç kişi öldü?

İBB Mezarlıklar Müdürlüğü, dün İstanbul'da 173 kişinin daha 'bulaşıcı hastalık' nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise dün tüm Türkiye'de Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 182.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs ölüm sayılarının eksik olması nedeniyle bundan sonra İBB'ye kayıtlı 'bulaşıcı hastalıktan ölüm' sayılarını açıklayacağını duyurması üzerine Mezarlıklar Müdürlüğü 7 gündür verilerini paylaşıyor.

NE OLMUŞTU?





Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye COVID-19 Hasta Tablosu’na yönelik güvensizlikler devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan verilerin Sağlık Bakanlığı verilerini geçmesine ilişkin şunları söylemişti:





“Bizim daha önce de olduğu gibi ölüm belgesi var ve bunda ölüm şekli ile ölüm nedeni var. Ayrıca burada bulaşıcı hastalık bölümü var. Marttan önce bunun pek doldurulmadığını biliyoruz.





Enfeksiyon bulgusu olan her hastanın işlendiği yer bulaşıcı hastalıklardır. İkinci bölüm ise ölüm sebebidir. Covid ise covid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, hekimlerin doldurduğu kısım bu. Enfeksiyon belirtisi olan her hasta covid hastası mıdır?”

