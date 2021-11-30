İBB AKP Meclis üyesi Kaynar: Halk Ekmek kuyrukları fotoğraf için oluyor

CNN Türk’te dün akşam yayınlanan ‘Tarafsız Bölge’ programında katılan Muhammet Kaynar, konuklardan Dursun Çiçek’in, “O ekmeklerin fiyatları fırınlarla aynı olsaydı siz bir vatandaş olarak fırtınalı havada o sırada bekler miydiniz?” sorusuna, “Bu bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğinden emin misiniz siz? Özgen (Nama) beyin görüntü almasını bekliyorlar.” dedi.







Programa telefonla katılan İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Özgen Nama, söz konusu açıklamaya tepkisini, “Böyle bir şey olabilir mi ya! Bu yurttaşa haksızlık, bu yoksula haksızlık ya. Ayıp ya. Hayretle dinliyorum.” diye konuştu. Tepkiler üzerine Kaynar, bu kez ifadesini değiştirerek, “Ekmekler geç geldiği için o kuyruklar oluşuyor.” dedi.



