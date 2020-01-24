Samanyolu Haber /Gündem / İBB arama kurtarma ekipleri Elazığ’a gidiyor /24 Ocak 2020 23:30

İBB arama kurtarma ekipleri Elazığ’a gidiyor

Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi de arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için harekete geçti.

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AFAD’a geçerek çalışmalara katıldı.

İmamoğlu, İBB’nin arama kurtarma ekiplerini harekete geçirerek Sivrice’ye bir an önce yola çıkmaları için talimat verdi. İmamoğlu’nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice’ye yola çıkmak üzere harekete geçti. 

İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 10 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu,  66 itfayie personeli, 8 ahçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak. 

Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ’da kalacak olan yemek tırı da harekete geçti. 

İBB’nin 85 personel, 15 araçtan oluşan bir konvoyu en geç, gece 24:00 itibariyle yola çıkarmış olacak.

İBB’nin bütün arama kurtarma ve yardım ekiplerinin,  öğlen saatlerinde Sivrice ilçesine ulaşması planlanırken bir tünel aracı da uçakla Elazığ’a yollandı.
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