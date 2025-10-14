İBB Başkan vekili Nuri Aslan’a 3 yıla kadar hapis talebi

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan iddianame hazırlandı. Aslan için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.



İstanbul Büyükşehir Belediye’sine (İBB) yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınanların işlemleri sürerken 27 Mayıs’ta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giden Aslan’ın çalışma arkadaşlarının yakınlarıyla görüşmek isteyen ancak engellenen İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatılmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediye başkan vekili Nuri Aslan hakkında dün (27/5/2025) İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında Adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır” denilmişti.



Aslan hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan iddianame hazırlandı ve 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.