Samanyolu Haber /Politika / İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tutuklama talebi /23 Mart 2025 03:32

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tutuklama talebi

Vatan Emniyeti’ndeki işlemleri sonrası Çağlayan Adliyesi'ne getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılık İmamoğlu'nu 'terör ve yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Son söz nöbetçi mahkemede...

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Vatan Emniyeti’ndeki işlemleri sonrası Çağlayan Adliyesi'ne getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık İmamoğlu'nu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Terör soruşturması kapsamında ise İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"Başsavcılığımızca şüpheli Ekrem İMAMOĞLU Tck 220/1 , 135,252 , 220/1 maddeleri ( suç örgütü kurma , ihaleye fesat karıştırma , rüşvet almak , kapsamında tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir."
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