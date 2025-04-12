Samanyolu Haber /Politika / İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama /12 Nisan 2025 20:05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada paylaştı.

SHABER3.COM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Helal oylarla kazandığımız seçimlere çökmeye çalıştınız olmadı. 31 yıllık diplomaya çöktünüz olmadı. Kazanamadığınız belediyelere Ankara’dan kayyum atayıp çökmeye çalıştınız olmadı. İnançlı bir insanın asla tevessül etmeyeceği biçimde milletin malına, mülküne, şirketine çöktünüz o da olmadı. Panikle, elleriniz ayaklarınız dolanarak yaptığınız her iş dönüp sizi vuracak. Hiç beklemiyordunuz ama hamdolsun bu büyük millet uyandı. Ne yaparsanız yapın, er ya da geç bu aziz millet sizi sandığın en dibine gömecek. Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak. Millet gelecek millet."
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