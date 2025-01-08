Samanyolu Haber /Gündem / İBB Başkanı İmamoğlu davasında yeni gelişme /08 Ocak 2025 20:44

İBB Başkanı İmamoğlu davasında yeni gelişme

İBB Başkanı İmamoğlu’nun ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla yargılandığı ve savcının raporlu olması nedeniyle bugüne ertelenen duruşmada yine mütalaa açıklanmadı. Bir sonraki duruşma 11 Nisan'da görülecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla hakkında açılan davanın son duruşması 20 Kasım 2024 tarihinde görüldü.

İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edilen davada mütalaa bekleniyordu. Cumhuriyet savcısının raporlu olması nedeniyle duruşma bugüne ertelendi. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 15.00'te başlayan duruşmada savcı, mütalaa için ek süre talep etti ve dava 11 Nisan'a ertelendi.
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