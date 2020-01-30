Samanyolu Haber /Gündem / İBB Başkanı İmamoğlu, İBB'ye dava açtı /30 Ocak 2020 19:23

İBB Başkanı İmamoğlu, İBB'ye dava açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde AKP'li üyelerin ısrar kararı alarak direndiği 2 imar değişikliği ve bir tahsis-devir kararını mahkemeye götürdü.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nin iki imar planı değişikliği, bir de kiralama ve tahsis kararına karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dava açtı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, İmamoğlu kendisinin veto ettiği ancak, İBB Meclisi'nde AKP'li üyelerin ısrar kararı alarak direndiği 2 imar değişikliği ve bir tahsis-devir kararını mahkemeye götürdü.

İBB Meclisi'nin 17 Ekim 2019'da aldığı 702 sayılı "Esenler, Başakşehir, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde muhtelif ada ve parselde bulunan taşınmazların park alanı olarak plan değişikliği yapılması" kararı, 18 Ekim 2019'da aldığı 703 sayılı "Bahçeşehir ve Tuzla ilçelerinde muhtelif ada ve parselde bulunan taşınmazların park, yol, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılması" kararı ve 27 Kasım 2019'da 934 sayılı "Muhtelif parsellerin tahsis ve devri" kararı, İmamoğlu tarafından veto edildi. 

Vetonun ardından, üç kararda da teklif sahibi olan AKP İBB Grubu, değişiklik teklifini tekrar gündeme getirip oylayarak, ısrar kararı aldı ve üç teklifin değişikliği kesinleşti.

İmamoğlu, imar değişikliği ve tahsise karşı çıktı

17 Ekim 2019'daki 702 sayılı ve 18 Ekim 2019'daki 703 sayılı plan değişikliği kararları, CHP ve İYİ Parti gruplarının muhalefetine karşın, oy çokluğuyla kabul edildi. 

Kabul edilen kararlar, 23 Ekim 2019'da İmamoğlu tarafından İBB Meclisi'ne iade edildi. İade üzerine tekrar İBB Meclisi'nde oylanan 702 ve 703 sayılı kararlar, oy çokluğuyla geçti. 

İptali istenen 934 sayılı "Muhtelif parsellerin tahsis ve devri" kararında ise, Şile, Güngören ve Sultangazi'deki bazı arazilerin AKP'li ilçe belediyelerine bedelsiz devri ile Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Bağcılar, Güngören ve Esenler'deki bazı arazilerin bedelsiz tahsisi için AKP'nin İBB Grubu, Grup Başkanvekili Tevfik Göksu imzasıyla teklif sundu. Teklif, İBB Meclisi'nde oylanarak kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı veto etti. AKP Grubu, veto edilen teklifi tekrar İBB Meclisi gündemine taşıdı ve teklif yine oy çokluğuyla kabul edildi.

Yürütmeyi durdurma ve iptal istendi

Veto edilen ve yeniden oylanan üç teklifin ısrar kararıyla kesinleşmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, 24 Ocak'ta İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne başvurarak, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun kendisine verdiği yetkiyi kullandı. İBB Başkanı mahkemeden, kararların yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etti.
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