İmamoğlu'ndan 'kayyım' diplomasisi!

























































DERVİŞOĞLU GÖRÜŞMESİ: 'HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ'

"Kayyım atamaları ile ilgili yapacağımız çalışmaları bu hafta bitirerek sizlere önümüzdeki hafta başında sunma arzusundayız. Bu çalışmamızı size sunacağız. Kriz ortamlarının sıkıntılı halleri olabilir. Vatandaşlarımızın hak arama ortamlarını sağlıklı, demokratik biçimde ve devletimizin bütünlüğü ile esasları doğrultusunda yapmalarını arzu ediyoruz."













Önce CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne; sonrasında ise DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, harekete geçmişti. 'Kayyım' diplomasisine başlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hariç tüm liderlerden randevu istemişti.Bu kapsamda İmamoğlu bugün liderler turuna başladı. İmamoğlu'nun ilk durağı partisi CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel oldu. İmamoğlu, Özel ile görüşmek üzere Meclis'e geldi.Özel ile görüşme sonrası açıklama yapan İmamoğlu'nun sözleri şöyle:"Randevumuzun ilkini gerçekleştirdik. Özellikle kayyım uygulamalarının Türkiye'nin demokrasisi adına çok utanç verici olduğunu, memleketimizi itibarsızlaştıran, hatta bu uygulamaların başta ekonomi olmak üzere birçok sorunun temeli olduğunu dile getirdik. Bunun çözümünün Meclis'te olabileceğini ve bütün siyasi partilerle görüşme yapacağımızı ve bu hususta Türkiye Belediyeler Birliği olarak bir önerimizin de olduğunu, bunun kanun çerçevesinde Meclis'te bir çalışmayla teminat altına alınması gerektiğini söyledik. Kendileri de grup başkanvekillerimizi görevlendirdi. Meclis'te sürecin takipçisi olacaklarını ilettiler.Biz istismar diye bir kelimeyi bırakın ruhumuzdan, yakın çevremizden bile geçirmeyiz. Güven içerisinde ahlaklı, erdemli, sadece siyaset olarak değil; kişilik olarak da hayatımızı buna adamış bir pozisyondayız. Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere de girip çıkmayı iyi biliriz. Bu bizim ailemizde de, kişisel yaşamımda da, siyaset kültürümüzde de, Cumhuriyet Halk Partili olmanın kültüründe de var olan bir şey. Bundan asla kimse endişe etmemeli. Hatta bir adım ileri gideyim. Edemez de! Kişisel fikridir. Asla bize ne yapışır, ne dokunur. Siyaset tarzımı beğenmeme kısmı da kişisel fikridir. Ama gönül isterdi ki buluşalım, konuşalım. Çünkü sonuçta TBMM çatısı altında bütün yerel yönetimleri temsil eden Türkiye Belediyeler Birliği başkanı olarak -ki bunun için de haksızlığa uğradığında MHP'li belediye başkanlarını da savunacak kurum olan- herkesin hakkını teminat altına alma girişimidir bu ziyaretler. Randevumuzu uygun bulmamış olabilir ama ben randevu talebimizi buradan yineliyorum. Üzerinde dursun, kendileri düşünmeye devam eder inşallah."İBB Başkanı İmamoğlu'nun Özel'den sonraki durağı Demokrat Parti oldu. İmamoğlu'nun Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşmesinden ilk fotoğraflar geldi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki lider açıklama yaptı. Babacan, "Önce sistemi sağlamlaştırmamız gerekiyor. Ondan sonra sistemi de doğru bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olmamız gerekiyor. Öncelik sistemi düzeltmek. Bir yanlış bir başka yanlışla düzeltilmez" ifadelerini kullandı.Babacan'ın ardından söz alan İmamoğlu ise şunları söyledi:Bugün yaptığımız sohbette zaten DEVA Partisi'nin hazırlamış olduğu ilkelerle prensiplerle çok örtüşen bir bakış açısını ortaya koymuş bulunduk. Bu beni oldukça sevindirdi. Genel başkanlarımızla bugün yaptığımız konuşma meseleyi tamamen çözümün olması gereken yere Meclis'e taşımak ve anayasal zeminde konuşmak, kalıcı bir hale evrilmesini sağlamak. Öyle arzu ediyoruz ki önümüzdeki hafta -ki ben Meclis Başkanını da ben ziyaret edeceğim ve sonucu kendileriyle paylaşacağım- konuşulabilir seviyeye gelsin. Şu anda gerçekten ülkemiz, milletimiz adına demokrasi krizini çözmenin, kalıcı bir biçimde bu ülkede hukukun üstünlüğünün, seçme ve seçilme haklarının korunmasının ve bunu sağlama mücadelesini vermekteyiz.Bütün toplumsal sorunlarımızın temelinde hukuksuzluk ve adaletsizlik yatar diye düşünüyorum. Seçilmiş insanların hakkının gasp edilmemesi, devletimizin bürokrasisin de yanlış uygulamalarla kötü sürecin paydaşı haline getirilmemesi... Devletimiz bizim kutsalımız. Her bürokrat değerlidir onların da yara almaması gerekir. İnşallah hem sıkıntısız hem manipülasyona maruz kalmayacak şekilde hak mücadelesini verdiğimiz bir süreçle birlikte sonucunun da çok güzel olduğu, hayırlı bir sonuç sağladığı anayasal süreci TBMM'de hep beraber var ederiz.İBB Başkanı İmamoğlu 'kayyım' diplomasisi kapsamındaki görüşmelerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile devam etti.İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. İmamoğlu ve Dervişoğlu, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamasında, seçme ve seçilme hakkına dikkat çeken İmamoğlu, "Kayyım ataması ile ilgili 2016 yılında yapılan düzenlemenin hukuka aykırı bir şekilde yürütüldüğü açıktır" dedi.İmamoğlu, konuşmasında şunlara yer verdi:İBB Başkanı İmamoğlu 'kayyım' diplomasisi kapsamındaki görüşmelerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile devam etti.