İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a da soruşturma!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan hakkında "güvenlik görevlisine direnme" iddiasıyla res'en soruşturma başlatıldı.





Soruşturmanın İstanbul Cumhurtiyet Başsavcılığı'nca yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 45 kişinin sorguları sırasında, adliyedeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği suçlamasıyla açıldığı belirtildi.





İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Soruşturmaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"İstanbul Büyükşehir Belediye başkan vekili Nuri Aslan hakkında dün (27/5/2025) İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında Adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."





NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 4'ncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 46 kişiden 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 19 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.





Dün gece ise 25 kişi tutuklandı. Karar öncesi adliyeye gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.





Mahkemenin kararından önce İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyeye gelerek bilgi almak istedi. Ancak adliyede Aslan'ın bariyerlerden geçişine izin verilmedi. Bunun üzerine adliye görevlileri ile Aslan arasında tartışma yaşandı.





Nuri Aslan’ın, güvenlik engeline tepki gösterdiği “Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı” dediği anlar kameralara yansıdı.