İBB, Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu vakfın Süleymaniye'deki inşaatını mühürledi

Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyet Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’nın İstanbul Süleymaniye’de başladığı yurt inşaatı tarihi caminin siluetini bozduğu gerekçesiyle tepkilere neden olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, inşaatı mühürledi.







İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Süleymaniye Camisi’nin görünümünü bozan yapı için acil durdurma istemişti. Koruma Bölge Kuruluna başvuran İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu tespit etti.





İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB olarak AKP’li Fatih Belediyesi’ne süre verdiklerini belirtmiş ve sürenin dolmasıyla birlikte bir şey yapılmazsa binanın İBB tarafından mühürleneceğini dile getirmişti.





Tartışmanın sürmesi üzerine İlim Yayma Vakfı bir açıklama daha yaparak inşaattan feragat ettiğini duyurmuştu.