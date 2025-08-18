Samanyolu Haber /Gündem / 'İBB borsası' iddialarında yeni perde: Tutuklu Fatih Keleş'e de teklif götürülmüş /18 Ağustos 2025 10:25

'İBB borsası' iddialarında yeni perde: Tutuklu Fatih Keleş'e de teklif götürülmüş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “İmamoğlu Borsası” iddialarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

23 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklanan Fatih Keleş de tutuklu Murat Kapki gibi tanımadığı bir avukatın kendisine görüşmeye geldiğini söyledi. 

Fatih Keleş, “Etkin pişmanlıktan” faydalanan müteahhit Adem Soytekin’in avukatları tarafından cezaevinde ziyaret edildiğini, “savcılığın istediği beyanları ver” diyerek telkinde bulunulduğunu iddia etti. 

Fatih Keleş avukatları aracılığıyla kendisini ziyaret eden avukatlardan şikayetçi oldu.

NE OLMUŞTU?
Özgür Özel, AKP'de çeşitli görevlerde bulunmuş Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi tutuklu olduğu sırada ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini söyledi. Murat Kapki, Birinci'nin kendisini yalan beyana zorladığını belirterek şikayetçi oldu.

Birinci iddialarının ardından soruşturma başlatılırken Birinci, Hürriyet yazarı Nedim Şener'le birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin havada uçuştuğu atışmalar sonrası Nedim Şener de Birinci'den şikayetçi oldu.

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Birinci partisinden istifa etti.
