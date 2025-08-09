İBB Borsası’nda yeni gelişme: 4.5 milyon dolarlık rüşvet talebinin kaydı var

CHP’lilerin aktardığına göre İBB Borsası’nda kilit isimlerden avukat Mehmet Yıldırım’ın bir aileden 4,5 milyon dolar rüşvet talep ettiği anlar kayıt altına alındı.



DW’nin haberine göre, bir aile 40 dakikalık konuşmayı kayıt altına aldı ve savcılığa başvuracak. O görüşmeye ek olarak ise işin içinde olduğu iddia edilen savcıyla yapılan WhatsApp yazışmaları da var. Savcı İmamoğlu aleyhine ifade verilmesini istemiş. Avukat da aileye ifade ile birlikte bir de 4,5 milyon dolarlık ödeme talebini iletmiş. Başka ailelerin de olduğunu öne sürüyorlar. Avukat bazı itirafçıların avukatı ve o isimler de tahliye edildi.



CHP, delillerle birlikte hem HSK hem de Barolar Birliği’ne götürecek. Adım atılmazsa delilleri kamuoyuyla paylaşacak.



CHP lideri Özel, ‘İBB davası borsası’ iddiasıyla ilgili Tuzla mitinginde şunları söylemişti:



“Bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp ‘Beni savcı bey yolladı. Avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin. Şunları söyleyeceksin. Şu kadar da para vereceksin’ diyerek bir çetenin ‘İBB Davası Borsası’ oluşturduğuna dair kanıtlarının elimizde olduğunu Türkiye’ye ilan ediyorum. HSK’ya yarın tarih, gün, saat, dekont vereceğiz, HSK’ya avukatın telefon WhatsApp kaydının dökümünü vereceğim!”