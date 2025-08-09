Samanyolu Haber /Gündem / İBB Borsası’nda yeni gelişme: 4.5 milyon dolarlık rüşvet talebinin kaydı var /09 Ağustos 2025 21:11

İBB Borsası’nda yeni gelişme: 4.5 milyon dolarlık rüşvet talebinin kaydı var

İBB Borsası'nın kilit isimi olduğu savunulan avukat Mehmet Yıldırım’ın ailelerle irtibata geçtiği ve bir ailenin bunu kayıt altına aldığı belirtildi.

SHABER3.COM

CHP’lilerin aktardığına göre İBB Borsası’nda kilit isimlerden avukat Mehmet Yıldırım’ın bir aileden 4,5 milyon dolar rüşvet talep ettiği anlar kayıt altına alındı.

DW’nin haberine göre, bir aile 40 dakikalık konuşmayı kayıt altına aldı ve savcılığa başvuracak. O görüşmeye ek olarak ise işin içinde olduğu iddia edilen savcıyla yapılan WhatsApp yazışmaları da var. Savcı İmamoğlu aleyhine ifade verilmesini istemiş. Avukat da aileye ifade ile birlikte bir de 4,5 milyon dolarlık ödeme talebini iletmiş. Başka ailelerin de olduğunu öne sürüyorlar. Avukat bazı itirafçıların avukatı ve o isimler de tahliye edildi.

CHP, delillerle birlikte hem HSK hem de Barolar Birliği’ne götürecek. Adım atılmazsa delilleri kamuoyuyla paylaşacak.

CHP lideri Özel, ‘İBB davası borsası’ iddiasıyla ilgili Tuzla mitinginde şunları söylemişti:

“Bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp ‘Beni savcı bey yolladı. Avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin. Şunları söyleyeceksin. Şu kadar da para vereceksin’ diyerek bir çetenin ‘İBB Davası Borsası’ oluşturduğuna dair kanıtlarının elimizde olduğunu Türkiye’ye ilan ediyorum. HSK’ya yarın tarih, gün, saat, dekont vereceğiz, HSK’ya avukatın telefon WhatsApp kaydının dökümünü vereceğim!”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB Borsası’nda yeni gelişme: 4.5 milyon dolarlık... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:33:16