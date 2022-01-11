İBB çalışanı, Erdoğan ve Soylu'ya dava açtı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Nuri Başkapan'ın hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hem de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a açtığı davayı köşesine taşıdı.



Pehlivan'ın aktardığına göre Ağaç ve Peyzaj AŞ’de çalışan Nuri Başkapan dilekçesinde özetle şunları söyledi:



“Asılsız iddialarla beni ve kurumumu suçlayarak kamuoyu nezdinde çok ağır derecede küçük düşürücü hakaretlerde bulunmuşlardır. Tüm bu yaşananlardan kişisel ve kurumsal haklarımın saldırıya uğradığı sabittir. Maruz kaldığımız bu denli asılsız iddia ve iftiralar nedeniyle psikolojik sarsıntı yaşadık.”



Nuri Başkapan, iki isim hakkında ayrıca üç kuruşluk tazminat davası da açtı.



