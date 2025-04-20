Samanyolu Haber /Gündem / İBB Cem Küçük'ün iddialarını çürüttü: Tutanakları paylaşmaya davet ediyoruz /20 Nisan 2025 00:12

İBB Cem Küçük'ün iddialarını çürüttü: Tutanakları paylaşmaya davet ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Florya’daki sosyal tesislerde parkenin altına gömülmüş halde 2 milyon dolar bulunduğu" iddiasını yalanlayarak “Tesisler 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenmektedir. Florya Sosyal Tesisleri’nde ne bir arama gerçekleştirilmiş ne de herhangi bir para bulunmuştur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü tutanakları paylaşmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Florya’daki sosyal tesislerde parkenin altına gömülmüş halde 2 milyon dolar bulundu” iddiaları üzerine "yalanlar ve gerçekler" başlıklı yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İBB'NİN AÇIKLAMASI

"Yalan: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Florya’daki sosyal tesislerinde, parkenin altına gömülmüş halde 2 milyon dolar bulundu yalanı.

Gerçek: Bu iddia tümüyle asılsızdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Florya Sosyal Tesisleri 1994 yılından bu yana hizmet vermekte olup, günlük ortalama 22.775 misafire ev sahipliği yapan, 364 personelle işletilen yoğun bir tesistir. Söz konusu alanda sabah 08.30’dan gece 23.00’e kadar kesintisiz servis verilmektedir. Tesisler 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenmektedir. Florya Sosyal Tesisleri’nde ne bir arama gerçekleştirilmiş, ne de herhangi bir para bulunmuştur. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün tutanakları paylaşmaya davet ediyoruz. Bu tür mesnetsiz haberler, İstanbul halkına hizmet veren kurumsal yapıyı karalamaya yöneliktir ve tamamen gerçek dışıdır."

İDDİA SAHİBİ: KÜÇÜK

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber'deki Medya Kritik isimli programda İBB'yi hedef alan iddialarına bir yenisini daha ekleyerek "Florya’daki İBB tesisinin parke taşı altında 2 milyon dolar bulunduğunu" iddia etmiş, "Florya’daki o İBB tesisinin herkes bilir. Açık tanık olan iki iş adamı ‘Biz de rüşvetleri Fatih Keleş’e veriyorduk o da sanırım orada saklıyordu. Keleş herkesi orada ağırlıyormuş." ifadelerini kullanmıştı.
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