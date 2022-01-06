Samanyolu Haber /Gündem / İBB, CNN Türk'ü ABD'ye şikayet etti /06 Ocak 2022 21:58

İBB, CNN Türk'ü ABD'ye şikayet etti

CNN Türk tarafından yayınlanan haberle ilgili sosyal medya üzerinden bir bilgilendirmede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, paylaşımın sonuna koyduğu ve CNN'in hesabını da etiketliği mesajında "Global CNN markasına verilen zarara dikkat etmelisiniz." ifadelrini kullarak şikayette bulundu.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre 'İBB Metro inşaatına beton döktü' diye haber yapan CNN Türk'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt geldi. Ongun, "O metro hattı değil bir çukur. Metro hattı nedir diye öğrenmek isterseniz eğitim verebiliriz" dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'ün 'İBB metro inşaatına beton döktü' başlıklı haberine tepki gösterdi.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "O bir metro hattı değil. Yıllar önce kazılmış 30 metre derinliğinde bir çukur. 'Metro hattı nedir?' diye öğrenmek isterseniz, 10 metro şantiyemizden birinde size eğitim verebiliriz" ifadesini kullandı.

Ongun ayrıca, CNN Türk'ün bu yayınlarıyla, küresel bir yayın kuruluşu olan CNN'e zarar verdiğini belirterek, "Global CNN markasına verilen zarara dikkat etmelisiniz" dedi.



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