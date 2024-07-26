İBB dava açtı, Erdoğan'ın arkadaşının rezidans planı iptal edildi

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İstanbul'un silüetine hançer gibi saplanan Zeytinburnu’ndaki 16/9 kulelerini inşa eden Tay Group-Astay Gayrimenkul’ün Etiler'de Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme sınırları içinde kalan "Private Residences İstanbul at Etiler" projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021 yılının Eylül ayında imar planı değişikliği hazırlayarak planı askıya çıkardı.



Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okul arkadaşı Mesut Toprak’ın yaptığı grup şirketinin yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda inşa edeceği rezidans projesi için deprem riski nedeniyle yıkılan 60 yıllık Belediye Sitesi’nin bulunduğu parseller konut imarından çıkarılarak 'ticaret ve konut' fonksiyonuna alındı.



Emsal yani inşaat hakkı 1.6, yapı yüksekliği de en çok zemin+7 kat olarak belirlendi.



OY BİRLİĞİ İLE İPTAL EDİLDİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, plana süresi içinde itiraz etti. İtirazı reddedilen İBB, şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olduğu gerekçesiyle imar planının iptali için dava açtı. Davaya bakan İstanbul 9.İdare Mahkemesi, İBB’nin plana itirazının reddine ilişkin işlemin ve imar planının hukuku uygun olmadığı sonucuna vardı.



İmar planı 26 Nisan 2024 tarihinde oybirliği ile iptal edildi.



"BOĞAZİÇİ KANUNU'NA AYKIRI, SİLÜETİ BOZAR"



Mahkeme kararında, plan değişikliğinin Boğaziçi Kanunu’nun 10.maddesinde tanımlanan “5 kat ve H:15.50 metre irtifalı konut” sınırının çok üzerinde, zemin+7 kat olarak farklı bir yapılaşma hükmü getirdiği tespit edildi.



Planın, Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğuna dikkat çekildi. Bodrum katlardaki inşaat hakkının emsal dışı bırakılmasının da Boğaziçi Kanunu ile belirlenen yapılaşma şartlarına aykırı olduğu vurgulandı.



Plan ile çevre yapılaşma değerleri ve emsallerinin çok üstünde bir yapılaşma hakkı getirdiğinin altı çizilerek yapı ve nüfus yoğunluğunu artacağı belirtildi.



Kararda “Silüeti bozucu etkisinin yanı sıra, plan bölgesine getireceği artı nüfusun bölgeye ilave trafik yükü getirecek ulaşım yoğunluğunu artırıcı etkisi olur” denildi. Bu nedenlerle dava konusu imar planlarının, şehircilik ilkeleri ve teknikleri ile planlama esaslarına uygun olmadığı görüldüğünden iptaline karar verildi.



ERDOĞAN: BEŞ YILDIR KONUŞMUYORUM



Tarihi Yarımada'nın siluetini bozduğu tartışması ile gündeme gelen 16/9 projesine o dönem Erdoğan da tepki göstermişti. Erdoğan, "Sahibiyle konuştum. (Mesut Toprak) Tıraşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. O yüzden çok kırıldım, 5 yıldır konuşmuyorum" demişti.



Daha sonra Toprak, Erdoğan’ın da mezunları arasında bulunduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni yıkıp yerine İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi adıyla yeniden inşa etmişti.



Bu gelişme, küslüğün bittiği şeklinde yorumlanmıştı.