Samanyolu Haber /Gündem / İBB davası canlı yayınlanacak mı: Bakan Tunç kapı araladı, TBMM'yi adres gösterdi /09 Temmuz 2025 13:07

İBB davası canlı yayınlanacak mı: Bakan Tunç kapı araladı, TBMM'yi adres gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, CHP'nin "İBB'ye yönelik yargılamalar TRT'de yayımlansın" çağrısına verdiği desteğe ilişkin konuştu. Tunç, "Görüş birliği sağlanırsa takdir TBMM'nin" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu.

Bakan Tunç, kanunun ilgili maddesine dikkat çekerek, "Görüş birliği olursa, mevzuat değişirse TBMM'nin takdirindedir. Ama bu arada Sayın Bahçeli'nin hassasiyeti 'Kamuoyu ak koyun kara koyun ne görsün. Bu kişilerin hangi suçları işlediğini veya işlemediği görsün' noktasında" dedi.

"GÜZEL BİR DÜŞÜNCE"
Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii duruşmaların canlı olarak yayınlanmasıyla ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunumuza göre yürütülüyor soruşturma ve kovuşturmalar.

Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 182. maddesine göre duruşmalar açıktır, alenidir, herkese açıktır. Tutanak tutulur, gerekirse sanık ve tanıklar, bilirkişiler sesli görüntülü sistemlerle bağlantı yapılarak dinlenebilir.

Burada tabii duruşmanın canlı yayınlanabilmesiyle ilgili olarak 183. maddesi, fotoğraf çekme ve canlı yayınlama noktasında, , kanunumuzda, bu konuda bir engel söz konusu. Eğer bu konuda bir görüş birliği olursa, bu mevzuat değişikliği sağlanabilirse Meclis'in takdirindedir bu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi duruşmaların, aleniliği kapsamında canlı yayınlamayı, uygun görürse bu konu tabii tamamen Meclis'in takdirinde. Ama Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 183. maddesi, duruşmalarda fotoğraf dahi çekilemeyeceğine amirdir.

Ama burada Sayın Bahçeli'nin hassasiyeti şu: Kamuoyu tüm çıplaklığıyla her şeyi görsün. Akkoyun, karakoyun görünsün. Delillerin ne olduğunu görsün, suçlamaların ne olduğunu görsün ve bu kişilerin hangi suçları işlediğini ya da işlemediğini kamuoyu tüm şeffaflığıyla görsün.

Bu çok önemli, güzel bir düşünce. Burada özellikle canlı yayınlama ile ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 183. maddesinde bir değişiklik söz konusu olabilirse bu mümkün olabilir."


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