İBB’de kayıp lüks araç krizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) seçim sürecinde başlayan lüks araç krizi halen sürüyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından belediyeye ait araçları “israf sergisi” adı altında Yenikapı’da halka ifşa eden İBB yönetimi, şimdi de tekrar edilen seçim sürecinde ortadan kaybolan lüks araçların araştırılmasını istedi. Ancak AKP bu talebe sert tepki göstererek, komisyon toplantısını kapıları çarparak terk etti.





Cumhuriyet’in haberine göre İBB bünyesinde yer alan Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonları ikinci toplantısını önceki gün yaptı.





Komisyonda iki seçim arası iade edildiği ortaya çıkan lüks araç krizi çıktı.





AKP grubu Yenikapı'daki araçların hizmet mi yoksa makam aracı mı olduğunun araştırılmasını istedi. CHP grubu ise iki seçim arasında iade edilen araçların da araştırılmasını talep etti. Bunun üzerine AKP grubundan sesler yükseldi ve tartışma çıktı.





Sesleri duyan güvenlik görevlileri de koridora koştu. Kısa bir süre sonra sesler kesildi ve toplantı sona erdi.





Tartışmanın AKP’li İBB Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu Başkanı Serkan Duran ile İBB’nin CHP’li Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Ali Haydar Kahraman arasında yaşandığı öğrenildi. Duran, Yenikapı’da sergilenen araçların hizmet mi yoksa makam aracı mı olduğunun araştırılmasını istedi. Kahraman ise araştırma listesine kayıp 514 aracın da eklenmesini ve tüm ayrıntılarının araştırılmasını talep etti. Bunun üzerine tartışma çıktı. AKP’li üyeler kapıyı çarparak sinirle dışarı çıktı.





Söz konusu taleplerin salı günü gerçekleşecek toplantıda karara bağlanması bekleniyor.