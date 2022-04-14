İBB’deki terör teftişleri tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, İBB’deki terör teftişlerinin tamamlandığını duyurdu.



cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB’ye ‘terör’ teftişlerin tamamlandığını, ‘doğruları İBB’nin söylediğini’ duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB’ye ‘terör’ teftişlerin tamamlandığını, ‘doğruları İBB’nin söylediğini’ duyurdu.

İktidar bir süredir CHP’li İBB’nin kadrosunda ‘terörle ilişkili’ kişilerin bulunduğunu öne sürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu iddiayı dile getirmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye teftiş başlatılmıştı.İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabında “Hatırlatma Duyurusu” başlığı altında paylaşım yaptı. Ongun, “Aylarca ‘İBB'de 45 bin kişi işe aldılar’ dediler. Ama birkaç aydır hiç sesleri çıkmıyor! Neden? Çünkü devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti. Özür dilemeyecekleri için kamuoyu bilsin istedik" dedi.Hatırlatma duyurusu: Aylarca ‘İBB’de 45 bin kişi işe aldılar’ dediler. Ama birkaç aydır hiç sesleri çıkmıyor! Neden? Çünkü devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB’nin söylediğini teyit etti. Özür dilemeyecekleri için kamuoyu bilsin istedik.