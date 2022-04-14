Samanyolu Haber /Gündem / İBB’deki terör teftişleri tamamlandı /14 Nisan 2022 23:48

İBB’deki terör teftişleri tamamlandı

Bir süre önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin işe alındığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan teftişlerin tamamlandığı ifade edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, İBB’deki terör teftişlerinin tamamlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB’ye ‘terör’ teftişlerin tamamlandığını, ‘doğruları İBB’nin söylediğini’ duyurdu.

İktidar bir süredir CHP’li İBB’nin kadrosunda ‘terörle ilişkili’ kişilerin bulunduğunu öne sürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu iddiayı dile getirmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB’ye teftiş başlatılmıştı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabında “Hatırlatma Duyurusu” başlığı altında paylaşım yaptı. Ongun, “Aylarca ‘İBB'de 45 bin kişi işe aldılar’ dediler. Ama birkaç aydır hiç sesleri çıkmıyor! Neden? Çünkü devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB'nin söylediğini teyit etti. Özür dilemeyecekleri için kamuoyu bilsin istedik" dedi.

İBB sözcüsü, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:

Hatırlatma duyurusu: Aylarca ‘İBB’de 45 bin kişi işe aldılar’ dediler. Ama birkaç aydır hiç sesleri çıkmıyor! Neden? Çünkü devletimiz incelemesini tamamladı ve doğruları İBB’nin söylediğini teyit etti. Özür dilemeyecekleri için kamuoyu bilsin istedik.
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