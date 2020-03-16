İBB’den Corona virüs tedbiri

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakalarının görülmesinden günler sonra alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki belediyeye ait sosyal tesisler ve Beltur işletmelerinin kapatıldığını duyurdu.





İmamoğlu, hastanelerdeki Beltur işletmelerinin faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.





İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:





Küresel boyuttaki salgın hastalığa karşı alınan önlemler kapsamında İBB'ye ait tüm sosyal tesisler ve tüm Beltur işletmeleri (Hastanelerde hizmet veren Beltur kafeleri hariç) bugün itibariyle hizmete ara vermiştir. Değerli İstanbul halkının bilgisine.