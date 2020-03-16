Samanyolu Haber /Gündem / İBB’den Corona virüs tedbiri /16 Mart 2020 19:49

İBB’den Corona virüs tedbiri

Türkiye'deki Corona virüsü vakalarından sonra tedbirleri artıran yetkili makamlar halka açık alanların bazılarını kapatma kararı aldı. İBB de benzer bir uygulama ile sosyal tesislerini ve Beltur işletmelerini kapattığını açıkladı.

SHABER3.COM

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakalarının görülmesinden günler sonra alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki belediyeye ait sosyal tesisler ve Beltur işletmelerinin kapatıldığını duyurdu.

İmamoğlu, hastanelerdeki Beltur işletmelerinin faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Küresel boyuttaki salgın hastalığa karşı alınan önlemler kapsamında İBB'ye ait tüm sosyal tesisler ve tüm Beltur işletmeleri (Hastanelerde hizmet veren Beltur kafeleri hariç) bugün itibariyle hizmete ara vermiştir. Değerli İstanbul halkının bilgisine.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB’den Corona virüs tedbiri Sonraki Haber >>

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:54:55