Samanyolu Haber /Gündem / İBB’den cumhurbaşkanlığı yardımcılığı açıklaması /07 Mart 2023 11:26

İBB’den cumhurbaşkanlığı yardımcılığı açıklaması

İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, belediye başkanlığı ile cumhurbaşkanı yardımcılığının aynı anda olmasının anayasadaki idari vesayet ilkesi ile çelişmediğini vurgulayarak “Belediye başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine atanana kadar görevlerine devam etmeleri hususunda ise hem anayasal hem de yasal hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Belediye başkanlarının an itibariyle istifaları söz konusu değildir” dedi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 6'lı Masa tarafından cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanmasının ardından belediye başkanlığından istifa etmeden bu göreve atanmalarının mümkün olmadığı iddiası gündeme taşınarak anayasa tartışması başlatıldı.

İBB Hukuk Müşaviri Eren Sönmez sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sönmez, belediye başkanlığı ile cumhurbaşkanı yardımcılığının aynı anda olma durumunun anayasadaki  mevcut düzenlemeler ışığında idari vesayet ilkesi ile çelişmediğini vurguladı.

Sönmez “Gerektiğinde kanuni düzenleme gerekip gerekmediği hususu ise yoruma açık bir konu olup istişare edilebilir” dedi.

“İSTAFALARI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Sönmez “Belediye başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine atanana kadar görevlerine devam etmeleri hususunda ise hem anayasal hem de yasal hiç bir tereddüt bulunmamaktadır. Belediye başkanlarının an itibariyle istifaları söz konusu değildir” açıklaması yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB’den cumhurbaşkanlığı yardımcılığı açıklaması Sonraki Haber >>

İmtihan oluyoruz burada !

İmtihan oluyoruz burada !

Bahçeli'ye videolu cevap

Bahçeli'ye videolu cevap

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası

Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası

Parlamentoda milletvekillerikavga etti

Parlamentoda milletvekillerikavga etti

Korkunç görüntüler: Depremde yoğun bakımdaki 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edilmiş

Korkunç görüntüler: Depremde yoğun bakımdaki 1'i bebek 14 hasta ölüme terk edilmiş

'Millet'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu

'Millet'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim

Kılıçdaroğlu: Sadece bir Cumhurbaşkanı adayı değilim

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Kritik toplantı başladı…

Kritik toplantı başladı…

Türkiye’de hapisteki 13 bin kadına destek

Türkiye’de hapisteki 13 bin kadına destek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:56:52