İBB’den ilçe ilçe tahmin: Depremde 100 binden fazla yapı hasar görecek

İBB’nin sitesinde yayınlanan kitapçıklara göre olası bir depremde yüz binlerce bina orta ve üstü hasar görecek, buna paralel olarak geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak.







‘İstanbul ili olası deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi’ adlı projede Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’yle işbirliğine gidildi.





Çalışma sayesinde, her bir ilçeye özgün sorunlar teşhis edildi. İstanbul genelinde etkili olabilecek yıkıcı bir depremin, ilçelerde neden olabileceği hasarlar ve kayıpların boyutları ortaya kondu. Bu verilerin, afet yönetimi, kentsel planlama, depreme karşı yapısal iyileştirme ve kentsel dönüşüm gibi uygulama ve planlama çalışmalarına yol gösterici önemli bir altlık oluşturacağı belirtildi.





Kitapçıklarda, ilçelere ait genel bilgiler ile bina, altyapı ve nüfus bilgileri, analizler ve senaryo depremler neticesinde hesaplanan kuvvetli yer hareketi parametreleri baz alınarak hesaplanan olası hasarlı bina sayısı, olası can kaybı ve yaralı sayısı ile bunların mekana dağılımları, doğal gaz, içme suyu ve atık su şebekelerinde oluşması muhtemel hasarlar ve geçici barınma ihtiyacı bilgileri yer aldı.





Kitapçıklarda, olası bir İstanbul depreminde ortaya çıkacak bina hasarları ve geçici barınma ihtiyaçlarının büyüklüğü dikkat çekti.





Yüz binden fazla binada hasar

Buna göre, Arnavutköy’de 2 bin, Ataşehir’de 3 bin, Bağcılar’da 10 bin, Bakırköy’de 6 bin, Beyoğlu’nda 4 bin 200, Büyükçekmece’de 9 bin, Çatalca’da 2 bin, Esenler’de 5 bin, Fatih’te 15 bin, Kâğıthane’de 2 bin, Kartal’da 4 bin, Küçükçekmece’de 13 bin, Sancaktepe’de 3 bin, Silivri’de 9 bin, Sultanbeyli’de 45 bin, Tuzla’da 7 bin, Üsküdar’da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelmesi bekleniyor.





Geçici barınma ihtiyacı

Çalışmaya göre, Avcılar’da 35 bin, Başakşehir’de 13 bin 500, Beylikdüzü’nde 27 bin, Çekmeköy’de 4 bin, Esenyurt’ta 67 bin 410, Gaziosmanpaşa’da 14 bin, Kadıköy’de 17 bin, Maltepe’de 20 bin, Pendik’te 28 bin, Ümraniye’de 16 bin, Sarıyer’de 6 bin 600, Sultangazi’de 10 bin, Şile’de 900, Zeytinburnu’nda 31 bin hane için geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak.





Binalar 40 yaş üstünde

Yapıların Bahçelievler’de yüzde 83’ü, Bayrampaşa’da yüzde 91’i, Beykoz’da üçte ikisi, Güngören’de yüzde 90’ı, Şişli’de yüzde 92’si 20 ve üstü; Beşiktaş’ta yaklaşık yarısı, Adalar’da yarıdan fazlası, Eyüp’te ise üçte biri 40 ve üstü yaşta bulunuyor.





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