İBB’den Kadın Dayanışma Evi adımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kadın Dayanışma Evi’ni hizmete aldı. İBB’den yapılan açıklamada, Kadın Dayanışma Evi’nde can güvenliği riski kalmamış, iş yaşamına girmeye hazır ya da çalışan kadınlara destek verilecek bu evlerde, kadınlara ihtiyaç duydukları bütünlüklü sosyal hizmetler sunulacağı belirtildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kadın Dayanışma Evi’ni hizmete aldı. İBB’den yapılan açıklamada, Kadın Dayanışma Evi’nde can güvenliği riski kalmamış, iş yaşamına girmeye hazır ya da çalışan kadınlara destek verilecek bu evlerde, kadınlara ihtiyaç duydukları bütünlüklü sosyal hizmetler sunulacağı belirtildi. Bu evlerde sosyal, psikolojik ve hukuksal destek de alacak kadınlar, aynı zamanda istihdama yönlendirilecek. Kadınların varsa çocukları ile birlikte yaşayacakları özel yaşam alanlarının da oluşturulduğu evlerde, kadınlara iş ve yaşam bilgileri verilerek İSMEK’ler aracılığı ile de meslek edinmeleri teşvik edilecek.