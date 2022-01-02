Samanyolu Haber /Gündem / İBB’den TCDD’ye cevap: Ulaşımı bedava bile yapabilirsiniz, elinizi tutan yok /02 Ocak 2022 13:31

İBB’den TCDD’ye cevap: Ulaşımı bedava bile yapabilirsiniz, elinizi tutan yok

Marmaray bilet fiyatlarına yapılan yüzde 36'lik zammı onaylamadığını açıklayan TCCD'ye cevap veren İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok" ifadesini kullandı.

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Marmaray bilet ücretine yapılan yüzde 36'lik zam tartışma konusu oldu.

Marmaray’a yapılan yüzde 36’lik zamma TCDD itiraz ederek, İBB’yi UKOME kararlarına uymamakla suçladı. İBB Sözcüsü Murat Ongun,  ” Yüzde 125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir, elinizi tutan yok” açıklamasını yaptı.

Yeni yılın ardından peşi sıra gelen zam haberlerinden biri de Marmaray’a yapılan yüzde 36 zam oranı oldu. TCDD sözkonusu zammın İBB tarafından hukuksuz şekilde yapıldığını iddia ederken İBB’den de “Devlet “dedikodu” yapmaz” cevabı geldi.

TCCD’den yapılan açıklamada, UKOME tarafından onaylanmamış yüzde 36’lik zamdan sorumlu olmadıkları belirtildi. Açıklamada, konuyla ilgili hukuki süreci başlatacakları ifade edildi.

TCCD tarafından yapılan açıklamayı alıntılayan İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Devlet “dedikodu” yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok.” ifadesini kullandı.
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