İBB’den Tevfik Göksu’ya ‘deprem’ yanıtı

Açıklamada "Vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek adına yanlışları ve doğruları kamuoyu bilgisine sunarız" denildi.İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:





* 1. Çelişki- BM Afet Risklerini Azaltma Ofisi 4 prensibi değil 10 temel prensibi esas alır.





* 2. Çelişki- Evet deprem master planı yapılmıştır ama bu çalışma kapsamında öngörülen çözüm önerileri ne idari ne teknik ne de ekonomik anlamda hayata geçirilmemiştir.





* 3. Çelişki- Depremde tarihi ve kültürel eserleri korumak için bir kültür varlığı envanteri ve bu envanterin afet risk skorlaması olmalıdır. Son 25 yılda yapılmayan bu çalışma bugün hızla ilerlemektedir.





* 4. Çelişki- İstanbul mikrobölgeleme çalışmaları İstanbul'un tamamında yapılmış gibi anlatılmıştır. İstanbul 5.400km2'dir. Mikrobölgeleme yapılmış alan ise 691 km2'dir. Eksik olan çalışmaları tamamlayacağız.





* 5. Çelişki- Yer bilgi sistemi diye dün anlatılan ve tüm yer hareketlerini dijital ortama aktardığı iddia edilen sistem yoktur. İBB'nin ne sayısal ne dijital böyle bir sistemi yoktur.





* 6. Çelişki- Afet Risk Gösterge Sistemi'nin, İstanbul'daki bütün riskleri ortaya koyduğu iddiası bilimsel ve gerçek olmayan bir iddiadır.





* 7. Çelişki- Dün iddia edildiği gibi İBB bünyesinde kurulmuş deprem erken uyarı sistemi ve acil müdahale sistemi yoktur. İBB'nin deprem istasyonu işletmesi dahi yasal düzenlemelerle engellenmiştir.









* 8. Çelişki- İBB'nin heyelan riski olan yerlerle ilgili çalışması olduğu iddiası doğru değildir. İBB bünyesinde yapılmış heyelan tehlikesi çalışmasına rastlanılmamıştır. Heyelan riski olan konut ve kişi bilgisi de yoktur.





* 9. Çelişki- İBB'nin toplanma ve geçici barınma alanları tespit çalışması Eylül 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında çalışılmıştır. Yıllar önce yapılmış bir çalışma olmayıp 28 Ocak 2020'de 859 toplanma alanı açıklanmıştır.





* 10. Çelişki- İstanbul'un tüm kamu-İBB binaları, köprü ve viyadükleri ile üst geçitlerinin güçlendirildiğine dair ifade tartışmalıdır. Çünkü ispatı ve hepsine işlem yapıldığına dair veri ya da inşaat faaliyeti yoktur.





* İBB binalarının %92'sinin güçlendirildiğini iddia eden Sayın Göksu'dan bu yapıları kamuya açıklamasını rica ediyoruz.





* 11. Çelişki- Kentsel dönüşüm konusunda Gaziosmanpaşa ilçesi için belirlenen 320 milyon liralık mali yardımın sadece 50 milyon lirası geçmiş dönemde ödenmiştir. Ayrıca Beyoğlu ilçesi için 30 milyon liralık yardım ödenmektedir.





* 12. Çelişki- 6500 kişinin uzun zamandır ödenmeyen kiralarıyla ilgili olarak ‘692 konut nasıl 6500 kişi yapar?' ifadesi yanlıştır. Gaziosmanpaşa İlçesiyle İBB arasında yapılan protokol 3 bölgeyi kapsamaktadır.





* Bu 3 bölgede toplam 1700 konutun hak sahiplerine verilmek üzere üretilmesi planlanmıştır. Bu da yaklaşık olarak 1700×3,9=6630 kişiye tekabul etmektedir.