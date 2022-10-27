İBB, dünyada 4 adet olan Fatih Sultan Mehmet madalyonunu satın aldı

Daha önce de bir portresinin belediyece alındığı Fatih Sultan Mehmet Han'ın resminin üzerinde yer aldığı ve dünyada sadece 4 adet olduğu ifade edilen madalyonun da müzayede yoluyla alındığı ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üzerinde “Bizans İmparatoru Muhammed” yazan ve Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği madalyonun İngiltere'deki bir müzayededen satın alındığını duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üzerinde “Bizans İmparatoru Muhammed” yazan ve Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği madalyonun İngiltere'deki bir müzayededen satın alındığını duyurdu.

TOPLAM 4 ADET BULUNUYOR





Madalyonun, Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra İtalya'nın Napoli kentinde yapıldığı iddia edilirken, 11 santimetre çapındaki madalyonun dünyada sadece üç örneği bulunuyor. Bunlardan biri New York'taki Metropolitan müzesinde, diğerleri ise Oxford'daki Ashmolean ile Londra'daki Victoria ve Albert Müzeleri'nde sergileniyor.



