Samanyolu Haber /Gündem / İBB, dünyada 4 adet olan Fatih Sultan Mehmet madalyonunu satın aldı /27 Ekim 2022 20:00

İBB, dünyada 4 adet olan Fatih Sultan Mehmet madalyonunu satın aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyada 4 adet olan Fatih Sultan Mehmet madalyonunundan birisinin müzayede yoluyla alındığını açıkladı.

SHABER3.COM

Daha önce de bir portresinin belediyece alındığı Fatih Sultan Mehmet Han'ın resminin üzerinde yer aldığı ve dünyada sadece 4 adet olduğu ifade edilen madalyonun da müzayede yoluyla alındığı ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üzerinde “Bizans İmparatoru Muhammed” yazan ve Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği madalyonun İngiltere'deki bir müzayededen satın alındığını duyurdu.

TOPLAM 4 ADET BULUNUYOR

Madalyonun, Fatih Sultan Mehmet'in vefatından sonra İtalya'nın Napoli kentinde yapıldığı iddia edilirken, 11 santimetre çapındaki madalyonun dünyada sadece üç örneği bulunuyor. Bunlardan biri New York'taki Metropolitan müzesinde, diğerleri ise Oxford'daki Ashmolean ile Londra'daki Victoria ve Albert Müzeleri'nde sergileniyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB, dünyada 4 adet olan Fatih Sultan Mehmet madalyonunu... Sonraki Haber >>

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:19:42