Samanyolu Haber /Gündem / İBB duyurdu: Bulaşıcı hastalıktan ölüm sayısı /24 Kasım 2020 01:16

İBB duyurdu: Bulaşıcı hastalıktan ölüm sayısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre şehirde bir gün içinde bulaşıcı hastalıklar nedeniyle hayatını kayedeb kişi sayısı 201 oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı bugün sadece İstanbul’da bulaşıcı hastalıklar nedeniyle 201 kişinin öldüğünü açıkladı.

Twitter üzerinden İBB Haber’in paylaştığı Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın 23 Kasım verilerine göre bugün İstanbul’da 442 kişi öldü. Bunların 201’inin ölüm nedeni “bulaşıcı hastalık” olarak kayda geçti.



Sağlık Bakanlığı’nın internet sayfasından paylaşılan verilerde ise bugün Türkiye genelinde 153 kişinin Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah yaptığı açıklamada dün sadece İstanbul’da 186 kişinin bulaşıcı hastalık nedeniyle öldüğünü duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı ise dünkü verilerinde Türkiye genelinde 139 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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