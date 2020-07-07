Samanyolu Haber /Gündem / İBB Genel Sekreteri eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar oldu /07 Temmuz 2020 12:07

İBB Genel Sekreteri eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişikliği yaşandı. Genel Sekreter Yavuz Erkut'un emekli olmasıyla yerine Can Akın Çağlar getirildi.

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İBB'den yapılan açıklamada, Yavuz Erkut'un 7 Temmuz itibarıyla emekli olması üzerine yerine kamu ve özel bankacılık sektöründe çalışan Can Akın Çağlar'ın getirildiği belirtildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Genel Sekreterimiz Yavuz Erkut 7 Temmuz itibariyle emekli olmuştur. Hizmetleri için Sayın Erkut’a teşekkür ederiz ve aynı yolda beraber yürümeye devam edeceğimizi duyururuz. Yeni Genel Sekreterimiz Can Akın Çağlar olmuştur. Sayın Çağlar’a da yeni görevinde başarılar dileriz” ifadesini kullandı.

?İBB’nin yeni genel sekreteri Çağlar da Twitter hesabından yeni göreviyle ilgili açıklama yaptı. Çağlar, "Merhaba, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu önderliğinde güzel ve kadim İstanbul’umuza en güzel hizmetleri yapmak adına yola çıktık. Her şeyin çok güzel olacağı inancıyla" dedi.

?Sivas'ta 1962'de doğan Çağlar'ın, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduğu ve iş yaşamına Hazine Müsteşarlığı'nda bankalar yeminli murakıbı olarak başladı, sonrasında bankacılık sektöründe Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yaptı.

Çağlar, Ziraat Bankası Genel Müdürüyken 2010 yılında verdiği ve bir kalemde batan en büyük kredi olarak tarihe geçen ORA AVM kredisiyle ilgili çokça eleştirilmişti
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