Samanyolu Haber /Gündem / İBB, Haliç'teki kızıl rengin nedenini açıkladı /12 Haziran 2020 23:27

İBB, Haliç'teki kızıl rengin nedenini açıkladı

İstanbul Haliç kıyılarında bir süredir görülen kızıl renk ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin kirlilik olmadığı fotosentez yapan mikroskobik canlılardan dolayı olduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son günlerde renk değişimiyle gündeme gelen Haliç'le alakalı açıklamada bulundu.

Sosyal medyada "Algı değil alg" başlığıyla yapılan açıklamada, "Haliç'teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük çoğunluğu alglerden (yosunlardan) oluşur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir" ifadelerine yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İBB, Haliç'teki kızıl rengin nedenini açıkladı Sonraki Haber >>

Kardelen Söyleşileri

Kardelen Söyleşileri

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

İkinci George Floyd vakası!

İkinci George Floyd vakası!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:21:32