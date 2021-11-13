İBB, Halk Ekmek zam yapmayacak

İstanbul’da ekmek fiyatlarının 2 TL’den 2.5 TL’ye çıkmasını öngören zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi’nde onanırken, bazı ilçelerde 1 Eylül’den itibaren ekmeğin 2.5 TL’den satılmaya başlanması bekleniyor.







İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise Halk Ekmek fiyatlarının değişmeyeceğini ve 1,25 liradan satılmaya devam edeceğini duyurdu. Özgen Nama, konuya ilişkin açıklamasında, “Son 3 ayda buğday fiyatları yüzde 25 arttı. Elektrik, doğalgaz gibi girdi maliyetlerimiz olağanüstü arttı. Bu artışlara rağmen bu çetin kış koşullarında İstanbullu yurttaşlarımıza Halk Ekmek 1,25 liradan satılmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

