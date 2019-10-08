Yaşlılara özel ekmek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek’in yeni ürünü “Altın Bahar”ı hedef kitlesi olan yaşlı vatandaşların arasında tanıttı.



İmamoğlu, Halk Ekmek’in yeni ürünü yaşlı ekmeği “Altın Bahar”ı, Ataşehir Kayışdağı’ndaki Darülaceze’de tanıttı. İmamoğlu, tanıtıma katılan Darülaceze sakinlerinin ellerini öpüp, aralarında oturdu.





İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE ORTAK ÜRETİM





“Altın Bahar” lansmanında ilk konuşmayı, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Bülent Saka yaptı.





Prof. Saka, “Altın Bahar” yaşlı ekmeği fikrinin, İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu ile birlikte İstanbul Halk Ekmek Fabrikası’na yaptıkları ziyarette ortaya çıktığını belirtti.





Saka, “Bir Halk Ekmek ürünü olan ‘Altın Çörek’ten yola çıktık. ‘Altın Çörek’ doldurulmuş bir ürün. Bu ürünü, yaşlıların ihtiyaçlarına göre şekillendirdik. Amacımız yeteri miktarda yedirip, gerekli vitaminleri almalarını sağlamak. Yaşlı bir vatandaşın bu ekmekten günde 2 adet yemesi, kendisine gerekli kaliteli proteini, kalsiyumu, lifleri, B12 vitaminini ve beyin sağlığı için zerdeçalı sağlayacaktır.” dedi.





KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNE VURGU YAPTI





İmamoğlu, Altın Bahar’ın oluşumunda emeği geçen herkese teşekkür etti.





Halk Ekmek’in İstanbul'un simge kurumlarından bir tanesi olduğunu belirten İmamoğlu, “Belediyemiz de Halk Ekmek vasıtası ile sayın Genel Müdürümüz ve arkadaşları ile beraber, üniversitemizle birlikte kurum paylaşımının şeffaflığını paylaştı. Kurumunuzu paylaşırsanız, kurumunuzun farklı birimlerini ve üretim alanlarını toplumla paylaşırsanız, oradan insanlar da sizin için bir şeyler üretebilir ya da düşünebilir. Bu tam da böyle bir etkileşimin karşılığı.” dedi.





YAŞLILAR EKMEĞİ BEĞENDİ







Konuşmasını bitiren İmamoğlu, platforma İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Çolakoğlu, Prof. Saka, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu ve kurmaylarını çağırdı.





İmamoğlu ve beraberindeki heyet, kuru domatesli ve kuş üzümlü olarak 2 çeşit üretilen ekmekleri, Darülaceze sakinlerine dağıttı.





“1-2 haftadır diyetteydim ama şimdi bozacağım. Ara öğün olarak yiyeceğim.” diyen İmamoğlu da ürünün tadına baktı.





Hem İmamoğlu hem de Darülaceze sakinleri, tattıkları ekmekleri beğendi. “Altın Bahar”, 1,5 TL'den satışa sunulacak.