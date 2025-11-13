İBB iddianamesi: Birbirini rüşvetle suçlayan iki isim tahliye edildi





‘ERTAN YILDIZ BİZDEN 63 MİLYON TL PARA ALMIŞTIR’





‘SARILAR FİRMSI İSTAÇ İLE ÇALIŞMAKTAYDI’

“İSTAÇ’ta göreve başladığım zaman halihazırda Sarılar firması İSTAÇ ile çalışmaktaydı. Ertan Yıldız’ın Sarılar firmasına kendi bilgisi olmadan ödeme yapılmaması talimatı vardı. Bazen de beni arayarak firmanın kendisiyle temasa geçtiğini, maddi sıkıntıda olduğunu, ödeme yapılması gerektiğini söylerdi, bu firmayla ilgili kendisine her süreçten bilgi verilmesini isterdi. Bazı zamanlarda Sarılar firmasına üç gün sonra, bazen de iki gün sonra birisini göndereceğini, bunu firmaya bildirmemi isterdi, ben sadece bana verilen talimat gereği İsmail Sarı’ya Ertan Yıldız size bir iki gün sonra birisini gönderecekmiş şeklinde bilgi verirdim. Hem Fatih Keleş hem de Ertan Yıldız’dan Sarılar firmasına ödeme yapılması talimatlarından sonra yaklaşık 1 hafta 10 gün içerisinde ödemeler yapılmaktaydı….”





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İBB iddianamesinde, sanıkların etkin pişmanlık ifadeleri de yer aldı.19 Mart’taki ilk operasyonda gözaltına alınan İBB İştiraklerden Sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, 6 ve 20 Mayıs ifadelerinin ardından adli kontrol ve ev hapsi verilerek tahliye edilmişti.Yıldız’ın tahliyesinin ardından 17 Haziran, 4 Temmuz ve 12 Ağustos tarihlerinde verdiği ek ifadeler de iddianamede yer aldı. Ertan Yıldız, 12 Ağustos tarihindeki ifadesinde, Sarılar firmasının verdiğini iddia ettiği 63 milyon TL’nin, Ziya Gökmen Togay tarafından kendi ismi kullanılarak alındığını öne sürdü.Halk TV’nin haberine göre, Ahmet Sarı ise 27 Mayıs tarihinde, “Ertan Yıldız bu süreç içerisinde bizden toplamda 63 milyon TL para almıştır. Bu belirtmiş olduğum tarihler bizim şirket kasasından veya bankadan çektiğimiz tarihler olup, bunların teslimleri aynı gün veya 4-5 gün içeresinde olmuştur. Paraları Ziya Gökmen Togay aracılığıyla bize gönderilen farklı şoförler Kağıthane de bulunan şirket binasından almışlardır” dedi.Sarı’nın iddiasını reddeden Yıldız, bu iddialara karşı verdiği ifadede şunları dedi:Bu iddia gerçek dışıdır. Sarılar firmasının herhangi bir yetkilisiyle ne Ahmet Sarı ile ne İsmail Sarı ile belediyede görevde bulunduğum süre zarfında hiçbir şekilde para konuşmadım. Onlardan para almak için eleman göndermedim. Anladığım üzere Ziya Gökmen Togay Sarılar’a ‘Ertan Bey para istiyor’ diyerek para almıştır. Oysa benim böyle bir şeyden haberim dahi yoktur. Sarılar bir kez olsun benden teyit isteseydi benim para istemediğimi öğrenmiş olacaklardı. Ziya Gökmen Togay, ‘Ertan Bey para istiyor’ diyerek kendi gönderdiği elemanlarla para almış olduğu anlaşılmaktadır. Bu parayı ne yaptığını bilmiyorum.İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay ise 24 Haziran’da verdiği etkin pişmanlık ifadesinde, şunları söyledi:Bir itirafçının para verdim demesine, iki itirafçının ise birbiriyle zıt ifadeler vermesine rağmen her üç isim de iddianame çıkmadan tahliye edildi.Öte yandan AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’nin araç kiralama ihalesini 2018-2023 yılları arasında Sarılar İnşaat firması aldığı görüldü. Şirket, 2023’te de Esenler Belediyesi’nden ihale aldı. Sarı’nın şirketinin AKP’li belediyeler başta olmak üzere kamudan tam 135 ihale aldığı ortaya çıktı.