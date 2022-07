İBB ile Çevre Bakanlığı karşı karşıya geldi

"CEZALARDAN MUAF DEĞİLDİR"





"‘BEN YAPTIM OLDUANLAYIŞIYLA..."





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, dün Ümraniye'de yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalkmış inşaatımızı durdurmaya çalışıyor" ifadelerine İBB, yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi."İBB, 3194 sayılı imar kanunu ve 4779 sayılı yenileme alanları kanunlarının kendisine tanıdığı hakları kullanarak, yeşil alana zarar veren, hukuka uygun olmayan biçimde düzenlenmeye çalışılan ruhsatla faaliyet gösteren inşaatı mühürledi. 150 Milyon TL para cezası kesti. Üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirdi. Yapılan yasal işlemin gerekçesini ortadan kaldırmak yerine, konuyu siyasi polemiğe çevirmek, hele de bunu kendi bakanlığının uygulamasından, sorumlu olduğu imar kanunu ve yenileme alanları kanununa rağmen yapmak, en basit tabiriyle görev ihmalidir. 3194 sayılı imar kanunu ve 4779 sayılı yenileme alanları kanunlarındaki hükümler açıktır. Bu kanunların uygulamasından sorumlu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakan da sayın Murat Kurum’un kendisidir.Hukuk devletinin gereğini yerine getirenleri anlamak ve takdir etmekten uzak bu anlayışa hatırlatmak isteriz ki; bir kural varsa herkesi bağlar. Herkes ve her kurum buna uyar, uymak zorundadır. Hiç kimse ve hiçbir kurum kanunların tarif ettiği cezalardan muaf değildir.Kanun gereği, yenileme alanlarında avan projeyi büyükşehir belediye başkanı onaylar. Büyükşehir belediyesini ve halkın oylarıyla seçilmiş başkanını tanımayan anlayışla hareket edilirse, burada olduğu gibi, sorumlu makamda bulunan bakanlık, muvaffakat da almaz, projeyi de onaylatmaz. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket edildiğinde de ortaya böyle bir sonuç çıkar.Söz konusu alanda, İBB’nin mülkiyeti olmasına rağmen, herhangi bir onay ve görüş dahi almaya tenezzül etmeden inşaata başlamak, maalesef artık alışkanlık haline getirilmiş, bir şekilde yetki gaspının yeni bir örneğidir. Göreve geldiğimizden bu yana, yasal çerçevede olmak kaydıyla, yaşadığımız her türlü engellemelere rağmen kamuya yönelik yapılacak her türlü yatırımların önünü açmak için ne şekilde çaba sarf ettiğimiz, Sayın Bakan’ın da malumudur.