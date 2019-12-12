Samanyolu Haber /Gündem / İBB İSPARK fiyatlarına zam yaptı /12 Aralık 2019 19:12

İBB İSPARK fiyatlarına zam yaptı

İBB Meclisi açık ve kapalı otopark ücretlerine 1 ile 2 lira arasında zam yaptı. Hal giriş fiyatları ile Büyük İstanbul Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücretleri de arttırıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 yılı ücret tarifelerini belirledi. Zam teklifleri belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.Saraçhane’deki belediye binasında devam eden İBB aralık ayı meclis toplantısında, 2020 yılı ücret tarifeleri gündeme geldi.

Komisyon raporlarına göre 2020 yılı ücret tarifeleri TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre hazırlandı. İBB’nin yeni tarifelerine ortalama yüzde 15’e varan oranlarda zam yapıldı.

Yeni fiyatlamaya göre Büyük İstanbul Otogarı’nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.

1’inci bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12,5 liraya, 2’nci bölgede 8 liradan 9 liraya yükseldi. Açık otoparklarda ise 1’inci bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya, 2’nci bölgede 11 liradan 13 liraya çıkarıldı. Yol kenarı otoparkları 1’inci bölgede 0-1 saat arası 12 liradan 14 liraya, 2’inci bölgede ise 8 liradan 9 liraya yükseltildi.

Hal giriş fiyatlarında ise tırlar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı.

Kayışdağı Darülaceze Tesislerinde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı.Mecliste oy birliğiyle kabul edilen yeni fiyat tarifeleri 1 Ocak 2020’den sonra uygulanmaya başlanacak.
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