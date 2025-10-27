Samanyolu Haber /Gündem / İBB 'İstanbul senin' soruşturmasında 6 tutuklama /27 Ekim 2025 21:40

İBB 'İstanbul senin' soruşturmasında 6 tutuklama

İBB'ye yönelik 'İstanbul Senin' uygulaması soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişiden 6'sı tutuklandı, 9'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'nin 'İstanbul Senin' uygulamasına yönelik soruşturma başlatılmış ve 15 kişi gözaltına alınmıştı.

İSTANBUL SENİN SORUŞTURMASINDA 6 TUTUKLAMA

Uygulama üzerinden milyonlarca vatandaşın verilerinin sızıdırıldığı suçlamasıyla gözaltına alınan 15 kişi hakkında karar bugün çıktı.

Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen 15 kişinin 6'sı hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla sertbest bırakıldı.
