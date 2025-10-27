İBB 'İstanbul senin' soruşturmasında 6 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'nin 'İstanbul Senin' uygulamasına yönelik soruşturma başlatılmış ve 15 kişi gözaltına alınmıştı.



İSTANBUL SENİN SORUŞTURMASINDA 6 TUTUKLAMA



Uygulama üzerinden milyonlarca vatandaşın verilerinin sızıdırıldığı suçlamasıyla gözaltına alınan 15 kişi hakkında karar bugün çıktı.



Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen 15 kişinin 6'sı hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla sertbest bırakıldı.