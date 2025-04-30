İBB iştiraklerine bir soruşturma daha! CHP döneminin tüm belgeleri istendi

İkinci dalga soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden 18'i daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.





Bu gelişmelerin ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'nin iştiraklerinden KİPTAŞ ve İSFALT'ın 31 Mart 2019 tarihinden bu yana yaptığı tüm ihalelerin belgelerini talep ettiğini açıkladı.









'2019 ÖNCESİNDE İHALE ALDIĞI ORTAYA ÇIKINA YENİ YAZI YOLLANDI'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen ilk operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklanırken, geçtiğimiz günlerde İBB'ye ikinci dalga soruşturma gerçekleştirilmişti.Günaydın, paylaşımında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan KİPTAŞ ve İSFALT'a ayrı ayrı iki yazı gönderildiğini, yazının gönderilme tarihinin 30.04.2025 tarihli olduğunu ancak ilgili evrakların 08.04.2025 tarihine kadar gönderilmesinin istendiğine dikkat çekti.Günaydın, yazının savcılıktan geldiğini ve istenen evrakların elbette verileceğini belirterek, "Verilecek te, soralım: 31 Mart 2019’da ne oldu? Neden bu tarihi milat alıp ta öncesine bakmıyorsunuz? Savcılık kurumu Hükümete mi bağlı yoksa devlete mi?" ifadelerini kullandı.Yalnızca bu örneğin bile yürütülen soruşturmanın siyasi içeriğini ve amacını göstermesi açısından yeterli olduğunu belirten Günaydın, "Ancak bununla yetinmeyelim, inceleme ve denetim aşamasına ilişkin ibretlik bir örnek daha verelim" diyerek Şubat ayında İBB'ye yapılan denetimlerde mülkiye müfettişlerinin 14 şirketin ihale evraklarını talep ettiği olayı anımsattı.Söz konusu şirketlerin 6'sının 2019 yılından önce yani AKP döneminde de ihale aldıkları ortaya çıkınca, müfettişlerin ertesi gün gönderdiği bir yazıyla 2019 sonrası dosyaların istendiğini belirttiğini hatırlatan Günaydın, "Milat (2019) öncesi dosyalara bak(a)mayacaklarını itiraf etmiş oluyorlar. Biz buna Anadolu’da “yüz yırtılması” diyoruz. Başka bir deyişle, artık çaldıkları minareye kılıf uydurmaya bile çalışmıyorlar. Ardından hukuk, adalet, bağımsız yargı gibi sözcükleri cümle içinde kullanarak hık bık edenler var!!! Sizi ve yöntemlerinizi epeydir biliyoruz, siz de bizi her geçen gün daha fazla tanıyorsunuz.. Kum saati çalışıyor.. Millet büyüktür.." ifadelerini kullandı.