İBB Kanal İstanbul’dan çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayalim' İBB Başkanı İmamoğlu'nun ise 'cinayet' dediği Kanal İstanbul için iktidar gaza bastı. 75 milyar liralık yatırım maliyeti ile tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ÇED raporu açıklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'Kanal İstanbul işbirliği protokolü'nden çekildiklerini açıkladı. İmamoğlu bugün itibari ile bakanlıklara konuyla ilgili yazı gönderildiğini söyledi.







Basın toplantısında konuşan İmamoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:





*Ne yaparlarsa yapsınlar bize engel olamayacaklar. Biz 16 milyon İstanbullunun hakkını aramaktan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bize karşı yönelecek antidemokratik yöntemler karşısında asla ve asla yılmayacağız, 16 milyonun hakkı olan konularda asla geri adım atamayacak, asla susmayacağız.



