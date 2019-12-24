Samanyolu Haber /Gündem / 'İBB, Kanal İstanbul’dan tek taraflı çekilemez' /24 Aralık 2019 20:31

'İBB, Kanal İstanbul’dan tek taraflı çekilemez'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İBB’nin Kanal İstanbul projesi protokolünden tek taraflı çekilme yetkisinin bulunmadığını belirterek, belediye meclis kararlarıyla "protokollerden vazgeçebilirsiniz" dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Kanal İstanbul projesinden çekildiğini duyurmasının ardından, "İBB'nin tek taraflı olarak protokolden çekilemeyeceğini" ifade etti.

Ankara'da düzenlenen, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" etkinliği sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ortak protokolden çekildiğini ifade etmektedir. Kendisinin tek taraflı protokolden çekilme yetkisi bulunmamaktadır. Meclis kararıyla protokoller imzalanır, yine meclis kararlarıyla protokollerden vazgeçebilirsiniz. Dolayısıyla meclisin karar almadığı bir protokolden tek taraflı olarak vazgeçemezsiniz" şeklinde konuştu. 

Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlanırken sürecin sadece Çevre Bakanlığı tarafından yürütülmediğini belirten Bakan Kurum, "İlgili tüm belediyelerle ortak bir çalışma yürütülmüştür. Bu süreçte en büyük paydaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmuştur" şeklinde konuştu.

İBB çekildiğini açıklamıştı

İBB, Kanal İstanbul projesi için 2018 yılında Ulaştırma Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzaladığı iş birliği protokolünden çekileceğini duyurmuştu. İBB Sözcüsü dün Murat Ongun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB, 2 bakanlıkla imzalanan Kanal İstanbul iş birliği protokolünden çekildi. Karar bu sabah iki bakanlığa da tebliğ edildi" ifadelerine yer vermişti. 

Açıklamada, konuya ilişkin ayrıntıların İBB Başkanı İmamoğlu tarafından Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısı ile açıklanacağı da kaydedilmişti.Söz konusu protokol, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selefi AKP'li Mevlüt Uysal tarafından imzalanmıştı.
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