Samanyolu Haber /Gündem / İBB Kobani davaındaki beraat kararlarına itirazdan vazgeçti /18 Eylül 2025 19:19

İBB Kobani davaındaki beraat kararlarına itirazdan vazgeçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kobani eylemleriyle ilgili Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın beraat kararına belediyenin itiraz ettiği yönündeki haberlere ilişkin olarak açıklama yaptı. Davaya "kamu malına zarar verme" nedeniyle müdahil olduklarını belirten İBB, "Kurumumuzun bir mağduriyetinin kalmadığı, dolayısıyla istinafın konusunun ortadan kalktığı değerlendirildiğinden, istinaftan vazgeçilecektir" dedi.

SHABER3.COM

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu HDP’li siyasetçiler, Kobani davasında çeşitli suçlamalarla 42 yıla varan ağır hapis cezası almış, öldürme, yağma, mala zarar verme gibi suçlardan ise beraat etmişlerdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) istinaf mahkemesine başvurarak Demirtaş ve Yüksekdağ’ın beraat kararına itiraz etti. İBB, sanıkların kamu malına verdikleri zararın giderilmediğini belirterek cezalandırılmalarını istedi.

Bir itiraz da Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) geldi. EGM, Sırrı Süreyya Önder’in hakkındaki tüm suçlamalardan cezalandırılmasını talep etti. MHP’nin ise davada müdahil olmasına rağmen istinaf mahkemesine herhangi bir başvuruda bulunmadığı öğrenildi.

Demirtaş ve Yüksekdağ’ın Kobani’deki beraat kararlarına İBB’den itiraz; EGM’den Sırrı Süreyya Önder’e ceza talebi
İstinaftan vazgeçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada ise davaya müdahil oldunduğu, ancak Demirtaş ve Yüksekdağ'ın "kamu malına zarar verme" suçundan yargılanmadığı ifade edildi. Ancak İBB açıklamasının aksine, Demirtaş ve Yüksekdağ, Kobani davasında diğer sanıklar gibi "kamu malına zarar verme" suçlamasından yargılanmış ve beraat etmişti.

İBB'nin artık bir mağduriyeti kalmadığı için istinaftan vazgeçileceği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı görsel ve yazılı basın organlarında 'Demirtaş ve Yüksekdağ'ın Kobani'deki beraat kararlarına İBB'den itiraz' başlığıyla spekülatif haberler yayımlanmıştır. Kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen sokak eylemlerinde İBB’ye ait belediye otobüsü, itfaiye aracı vb. kamu mallarına zarar verildiği hususunda, Başbakanlık tarafından 2014 yılında tespit yapılmış, yargılamanın yapıldığı Mahkeme tarafından kamu zararı yönüyle davaya müdahil olunup olunmayacağı sorulmuş ve rutin bir işlem olarak davaya müdahil olunmuştur.

İlk Derece Mahkemesince verilen karar, davaya müdahil olan Bakanlıklar ve diğer kamu kurumları ile birlikte Kurumumuzca da istinaf edilmiştir. Belediyemizce Mahkemeye yapılan istinaf başvurusu sadece 'kamu malına zarar verme' suçu bakımından ve bu suçtan yargılananlar yönündendir. Sayın Selahattin Demirtaş ve sayın Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı suçlar arasında 'kamu malına zarar verme' bulunmadığından söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca devam eden hukuki süreçte Kurumumuzun bir mağduriyetinin kalmadığı, dolayısıyla istinafın konusunun ortadan kalktığı değerlendirildiğinden, istinaftan vazgeçilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
