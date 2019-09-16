Samanyolu Haber /Politika / Daha yeni başlıyoruz! /16 Eylül 2019 22:31

Daha yeni başlıyoruz!

İstanbul Büyülşehir Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da günlerce teşhir ettiği ihtiyaç fazlası makam arabaları kamuoyunda infiale sebep olmuştu. Halk, “Lüks makam araçlarını kimler kullandı?” sorusunun cevabının verilmesini bekliyor.

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İki seçim arasında iade edilen 524 araçtan 104'ü lüks araç kategorisinde yer alıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Grup sözcüsü Tarık Balyalı, konuyla ilgili, “Elimizdeki bilgilerle belgeler arasında uyumsuzluk var, araçlar meselesi kapanmış değil, bu araçlar meselesine daha yeni başlıyoruz.” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre CHP’nin İBB sözcüsü Balyalı, israf araç konusunda şunları söyledi: "Araçların çok ciddi maliyetleri var, kira bedelleri satış bedellerine orantılı olarak diğer araçlardan çok daha fazla. Bu araçlar farklı farklı şirketlerden alınmış, ihaleler ayrı ayrı yapılmış. Piyasada ismi geçen bir firmanın yoğunluğu, büyüklüğü var. Eldeki bilgilerle belgeler karşılaştırılıyor."

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

"Çok kısa zamanda bunların tek tek ortaya çıkacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını düşünüyorum." diyen Balyalı, "Belediye dışına da araçlar verilmiş. Teftiş Kurulu raporu kısa sürede sonuçlanır." dedi.
 
Balyalı, "Elimizdeki bilgilerle belgeler arasında uyumsuzluk var, Teftiş Kurulu yaptığı çalışma sırasında bu uyumsuzluğu araştırıyor. Araba meselesi kapanmış değil, daha yeni başlıyoruz. Birkaç ayda 1.8 milyar liralık tasarruf yapacağız. Bu önemli bir rakam." diye konuştu.
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