Samanyolu Haber /Gündem / İBB Meclisi, cemevlerini ibadethane olarak kabul etti /14 Eylül 2024 00:08

İBB Meclisi, cemevlerini ibadethane olarak kabul etti

İBB Meclisi, aldığı kararla cemevlerini ibadethane olarak kabul etti. İBB Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanlındaki ibadethanelere cemevleri de eklendi.

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BirGün'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, cemevinin de ibadethane olarak yer aldığı, Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliği, AKP grubunun "hayır" oyuna karşı oy çokluğuyla onaylandı.

İBB Meclisi tarafından kabul edilen İBB Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliği ile müdürlüğün teşkilat yapısı, hukuki statüsü, görev, yetki, çalışma usul ve esasları belirlendi.

Şube müdürlüğünde görevli memur, sözleşmeli personel, işçi statüsünde personel ile diğer personelin tanımı yapıldı. Şube müdürlüğünün sorumluluk alanındaki ibadethaneler arasında cami ve mescitlerin yanında cemevleri ve diğer dinlerin ibadethaneleri de sayıldı.

TARAFSIZLIK İLKESİ GÖZETİLECEK

Şube Müdürlüğünün görevleri arasında dini kurum ve topluluklardan gelen teklif, görüş ve talepleri incelemek, değerlendirmek ve ilgili kurum birimlerine iletilmesini sağlamak ve takibini yapmak olarak sayıldı. Kamu hizmetinin tarafsızlığı ve eşitlik ilkesi gözetilerek dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için bina ve tesis yapılması, bu bina ve tesislerin bakımı ve onarımına yönelik talepleri değerlendirilmesi, yapımı ve gerektiğinde ilgili kurum birimlerine iletilmesi ve takibi de müdürlüğün görevleri arasında tanımlandı.

TÜM DİNİ KURUMLAR DESTEKLENECEK

Dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için gerekli malzeme desteğinin sağlanması, dini kurum ve toplulukların eğitim ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi, inanç grupları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yapılması, etkinlikler düzenlenmesi ve gerektiğinde destek sunulması da şu müdürlüğünün görev tanımı içerisinde yer aldı.

İmamoğlu yerel seçimlerden 1 ay önce yaptığı açıklamada, “Cemevleri ibadethanedir. Bunu kabul etmeyen, ettirmeyen, etmemeye çalışan hangi anlayış varsa tarihe gömülme vakti gelmiştir" demişti.

2020 yılı ocak ayında cemevlerinin statüsünün ibadethane olarak değiştirilmesi önerisi, AKP ve MHP'nin oylarıyla İBB Meclisi'nde reddedilmişti.
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