İmamoğlu'nun o kararı mahkemelik

Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurul (YSK) kararı ile 23 Haziran'da tekrarlanan seçimi kazandıktan sonra temmuz ayında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplantı gün sayısını beş günden iki veya üç güne düşürülmesine dair açıklaması tartışma meydana getirmişti.





8 Temmuz 2019 tarihli oturumda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) grubu, eylül ayında meclisin beş gün boyunca toplanması için teklif sunmak istemiş, ancak meclise başkanlık yapan İmamoğlu, toplantı gün sayısını belirleme yetkisinin mecliste olmadığını belirterek önergeyi oya sunmayarak reddetmişti.





AKP O KARARI MAHKEMEYE GÖTÜRDÜ





AKP grubu da bu durumun hukuka aykırı olduğunu savunarak Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.





Bunun üzerine AKP'li meclis üyesi Ömer Çetinkaya ve AKP grup sözcüsü Faruk Gökkuş, eylül ayında yapılacak toplantının beş gün olmasına içeren önergenin meclis başkanı tarafından oya sunulmadan reddedilmesine dair işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi'ne müracaat etti.





AKP'li meclis üyeleri, meclisin kaç gün çalışacağına meclisin karar vereceğini meclis başkanının karar organı olan meclisin çalışmasını kısıtlayamayacağını, iki günlük sürenin 39 ilçe belediyesinin meselelerinin görüşülmesi için yeterli olmayacağını belirtti.





DAVA EDİLECEK BİR İDARİ İŞLEM YOK





İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan savunmada meclisin sadece toplantılarının başlangıç günü belirleme yetkisinin bulunduğu, kaç gün süreceğinin belirlenmesine dair bir yetkisinin bulunmadığı kaydedildi.





Dava konusunun kesin ve yürütülmesi gereken bir idari işlem olmadığı, tek başına hüküm ve sonuç doğuramayacağından dava konusu edilemeyeceği, meclisin kısa süreli toplantı yapması sebebiyel ortaya çıkabilecek hatalı işlemler ya da olumsuz işlemlerin dava konusu edilebileceği belirtildi.





MAHKEME: AÇIK BİR DÜZENLEME YOK





Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; dosyayı inceleyen mahkeme, Büyükşehir Belediye Kanunu'nda toplantıların kaç gün süreceğinin kim tarafından belirleneceğine dair açık bir düzenleme bulunmadığı kaydedildi.









“İCRASI MÜMKÜN DEĞİL”







Karara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından itiraz edildi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6'ncı İdare Dava Dairesi, 5 Eylül'de aldığı karar ile itirazı reddederek dosyayı mahkemesine iade etti.





Hukukçular kararın meclisin kaç gün toplanacağına dair kesin bir hüküm içermediğini, temmuz ayında verilen bir önergenin oylanmamasına ilişkin olduğu için teknik olarak icrasının mümkün olmadığını kaydetti.